Ideaal en betaalbaar: dit zijn de 5 goedkoopste stadsauto’s met private lease

Of je nu in de stad woont, of gewoon een fijne, compacte en zuinige auto ‘voor erbij’ zoekt: stadsauto’s zijn voor veel mensen de ideale auto. Zeker als je via onze private lease vergelijker een goedkope deal kan scoren.

Private lease maakt het mogelijk om in een nieuwe auto te rijden voor een vast maandbedrag, waarbij kosten voor afschrijving, verzekering en onderhoud zijn inbegrepen. Hierdoor kom je niet voor onverwachte uitgaven te staan. Alleen de brandstofkosten zijn voor jouw rekening. Dit biedt een helder financieel overzicht en een zorgeloze rijervaring.

We zetten de vijf goedkoopste stadsauto’s uit onze private lease vergelijker op een rijtje. Daarbij noemen we bij elke auto de technische specificaties en enkele plus- en minpunten. Zo maak jij een goede en weloverwogen keuze voor jouw volgende private lease-auto.

1. Dacia Spring: 229 euro (zonder subsidie 290 euro)

Specificaties

Uitvoeringen Spring Essential Spring Extreme Vermogen (pk) 44 65 Koppel (Nm) 125 113 Accucapaciteit (kWh) 27,4 27,4 Gemiddeld verbruik (WLTP) 13,9 kWh / 100 km 14,5 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 230 220 Laadvermogen (kW) 7 7 Snellaadvermogen (kW) 30 30

Pluspunten



+ Scherpe prijs (voor een EV), vooral met SEPP-subsidie

+ Elektrische aandrijflijn past bij stadsverkeer

+ Hoge instap en zit

+ Wendbaar door kleine draaicirkel

Minpunten

- Kwaliteit interieur laat te wensen over

- Ruimte zowel voor- als achterin niet geweldig

- Kleine actieradius

De Dacia Spring is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 290,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 12.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Spring private lease prijzen.

2. Kia Picanto: 249 euro

Specificaties

Vermogen (pk) 67 Koppel (Nm) 96 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,9 l/100 km (1 op 20,4) 0-100 sprint (seconden) 14,6 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 110

Pluspunten



+ Goedkoopste auto uit de vergelijker

+ Rijke standaarduitrusting voor een stadsauto

+ Interieur is verrassend ruim

+ Met facelift een stoer en nieuw uiterlijk

Minpunten

- Alleen beschikbaar als vierzitter

- Motor is rumoerig

- Bagageruimte (255 liter) is relatief klein

De Kia Picanto is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 249,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Picanto private lease prijzen.

3. Toyota Aygo X: 259 euro

Specificaties

Vermogen (pk) 72 Koppel (Nm) 93 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l / 100 km (1 op 20,0) 0-100 sprint (seconden) 14,9 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 108

Pluspunten



+ Rijke standaard veiligheidsuitrusting

+ Zuinige en betrouwbare motorisering

+ Onderscheidend ontwerp

Minpunten

- Interieur oogt enigszins goedkoop

- Instaphoek bij achterportier is erg krap

- Motor wel erg traag

De Toyota Aygo X is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 259,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Aygo X private lease prijzen.

4. Mitsubishi Space Star: 264 euro

Specificaties

Vermogen (pk) 71 Koppel (Nm) 102 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l/100 km (1 op 20) 0-100 sprint (seconden) 14,1 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 113

Pluspunten



+ Alles werkt heel gebruiksvriendelijk en simpel

+ Beenruimte is verrassend goed

+ Soepele motor

Minpunten

- Verouderd: model al 10 jaar oud

- Bagageruimte valt tegen (235 liter)

- Mist wat rijhulpsystemen

De Mitsubishi Space Star is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 264,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Mitsubishi Space Star private lease prijzen.

5. Volkswagen Up!: 274 euro

Specificaties

Vermogen (pk) 65 Koppel (Nm) 91 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,1 l / 100 km (1 op 19,6) 0-100 sprint (seconden) 15,6 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 116

Pluspunten



+ Rijdt verrassend volwassen

+ Wendbaar

+ Bouwkwaliteit goed

Minpunten

- Luidruchtige motor

- Multimediasysteem: standaard geen touchscreen

- Wel erg weinig vermogen

De Volkswagen Up! is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 274,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen Up! private lease prijzen.

Stadsauto private lease

Al deze auto’s zijn voor minder dan 275 euro te private leasen via Auto Review. Wil je toch liever een andere auto? Kijk dan verder in de private lease vergelijker. Daar vind je auto’s in verschillende soorten, maten en met verschillende aandrijflijnen.