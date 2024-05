Dit zijn de 5 goedkoopste auto's met automaat in private lease

Nieuws

Vroeger hadden vrijwel alle auto’s een handgeschakelde versnellingsbak, maar de automatische transmissie wint steeds meer terrein. Met deze 5 private lease aanbiedingen is een auto met automaat voor een scherpe maandprijs beschikbaar.

Met private lease rijd je voor een vast maandbedrag rond in een gloednieuwe auto. Je hoeft je daarbij niet druk te maken om kosten voor de afschrijving, wegenbelasting, verzekering en bovenal het onderhoud. Deze zaken zitten allemaal al verwerkt in het leasebedrag. Dit levert een hoop overzicht en zorgeloosheid op.

In onze private lease vergelijker vind je verschillende scherpe deals voor auto’s met een automatische versnellingsbak. Een automaat private lease je dan ook via Auto Review. Wij zetten de 5 goedkoopste voor je op een rijtje en benoemen tevens de specificaties, pluspunten en minpunten. Zo zie jij heel snel welke auto bij jou past.

1. Kia Picanto

Specificaties

Vermogen (pk) 67 Koppel (Nm) 96 Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,9 l/100 km (1 op 20,4) 0-100 sprint (seconden) 14,6 Aandrijflijn Benzine Transmissie AMT-transmissie

Pluspunten



+ Door cvt-transmissie geen schakelschokken

+ Stadsauto met suv-trekjes (hoge zit en instap)

+ Onderscheidend ontwerp

Minpunten

- Voorstoelen niet comfortabel door korte zitting

- Relatief hoog maandbedrag

- Rumoerige motor

De beste Kia Picanto automaat private lease deals staan in onze vergelijker!

2. Dacia Spring

Specificaties

Uitvoeringen Spring Essential Spring Extreme Vermogen (pk) 44 65 Koppel (Nm) 125 113 Accucapaciteit (kWh) 27,4 27,4 Gemiddeld verbruik (WLTP) 13,9 kWh/100 km 14,5 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 230 220 Laadvermogen (kW) 7 7 Snellaadvermogen (kW) 30 30

Pluspunten



+ Volledig elektrische auto voor een scherpe prijs

+ Relatief grote kofferbak voor kleine EV (300 liter)

+ Basisuitrusting

Minpunten

- Vooral als Essential erg traag

- Snellaadvermogen is erg laag

- Harde stoelen en rumoerig interieur

De Dacia Spring is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 290,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 12.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Spring private lease prijzen.

3. Toyota Aygo X

Specificaties

Vermogen (pk) 72 Koppel (Nm) 93 Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,9 l/100 km (1 op 20,4) 0-100 sprint (seconden) 14,8 Aandrijflijn Benzine Transmissie Continu Variabele Transmissie (CVT)

Pluspunten



+ Door cvt-transmissie geen schakelschokken

+ Zeer complete uitrusting vanaf basismodel

+ Zuinige en betrouwbare motorisering

Minpunten

- Traag

- Motor kan rumoerig zijn

- Instap achterin erg krap

De Toyota Aygo X automaat private lease je bij Auto Review!

4. Hyundai i10

Specificaties

Vermogen (pk) 67 Koppel (Nm) 96 Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,8 l/100 km (1 op 20,8) 0-100 sprint (seconden) 15 Aandrijflijn Benzine Transmissie AMT-transmissie

Pluspunten



+ Erg zuinig door hybride-aandrijflijn

+ Door cvt-transmissie geen schakelschokken

+ Je rijdt vaker elektrisch dan je denkt

Minpunten

- Hinderlijke rijwind

- Achterin niet heel ruim

- Standaarduitrusting (Comfort) karig

De Hyundai i10 automaat private lease je voordelig bij ons!

5. Mitsubishi Space Star

Specificaties

Vermogen (pk) 71 Koppel (Nm) 102 Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,3 l/100 km (1 op 18,9) 0-100 sprint (seconden) 15,8 Aandrijflijn Benzine Transmissie Continu Variabele Transmissie (CVT)

Pluspunten



+ Door cvt-transmissie geen schakelschokken

+ Beenruimte is verrassend goed

+ Motor is soepel

Minpunten

- Verouderd: model al 10 jaar oud

- Bagageruimte valt tegen (235 liter)

- Mist wat rijhulpsystemen

De beste Mitsubishi Space Star automaat private lease deals vind je in onze vergelijker.



Private lease automaat

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in private lease vergelijker van Auto Review. Daar vind je onder andere 9 auto's voor minder dan 300 euro per maand.