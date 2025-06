Dacia Spring is niet langer de goedkoopste elektrische auto van Nederland

Nieuws

Google ‘goedkoopste elektrische auto van Nederland’ en je krijgt steevast de Dacia Spring voorgeschoteld. Maar nu even niet! Er is een auto die nu bijna 1000 euro ónder de vanafprijs van de Spring duikt.

Leg 18.900 euro op de toonbank van de Dacia-dealer en je krijgt de 44 pk ‘sterke’ instapversie van de Spring mee naar huis. Als je het vermogen ontoereikend vindt, helpt de verkoper je graag aan een Spring met 65 pk. Mits je hem 1000 euro extra toeschuift. Maar het kan een stuk goedkoper. En krachtiger.

Leapmotor T03 voor 17.950 euro dankzij korting

Vanaf nu gooit Stellantis Nederland namelijk de Leapmotor T03 in de uitverkoop. Tot voor kort kostte de compacte elektrische hatchback 19.950 euro, maar als je nu een voorraadmodel koopt, krijg je 2000 euro korting. Dat levert dus een prijskaartje op van 17.950 euro, waarmee de Chinese EV dus 950 goedkoper is dan de Dacia Spring Electric 45.

Leapmotor T03 met 95 pk

Wat krijg je precies als je 17.950 bij de dealer achterlaat en een Leapmotor T03 mee naar huis neemt? Een elektromotor met 95 pk, die de kleine Chinees in 12,7 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h laat sprinten. Doe je dat niet al te vaak, dan bezorgt z’n batterij met 37,3 kWh je volgens de WLTP-cyclus een bereik van 265 kilometer.

Complete uitrusting

Die cijfers zijn gezien de prijs oké, de standaarduitrusting van de Leapmotor T03 is daarentegen tamelijk indrukwekkend. Zo trakteert-ie op automatische klimaatregeling, elektrisch verstelbare buitenspiegels, een achteruitrijcamera, een panoramadak met elektrisch zonnescherm, en een 10-inch infotainmentscherm met navigatiesysteem. Het ietwat sullige uiterlijk krijg je er trouwens ook gratis en voor niks bij.

Private lease Leapmotor T03

De Leapmotor T03 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 249,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Leapmotor T03 private lease prijzen.

Andere betaalbare EV's

Hoelang de voorraad strekt, weten we niet. Als die er doorheen is, neemt de Dacia Spring het stokje als goedkoopste EV van Nederland gewoon weer over van de Leapmotor T03. Ook betaalbaar, maar toch nog een stukje duurder dan de Dacia Spring en Leapmotor T03 zijn de BYD Dolphin Surf (vanaf 22.990 euro), Hyundai Inster (vanaf 23.295 euro), Dongfeng Box (vanaf 23.499 euro) en Citroën ë-C3 (vanaf 24.300 euro).