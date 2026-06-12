Deze gloednieuwe elektrische auto is plotseling spotgoedkoop

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Over het algemeen zijn elektrische auto's nog altijd duurder dan modellen met een verbrandingsmotor. Dat geldt ook voor private lease. Gelukkig zijn er ook uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de Dacia Spring. Die rijd je via Auto Review al vanaf 289 euro per maand!

De Dacia Spring is dus al vanaf 289 euro te leasen. Dan heb je de EV in de Essential-uitvoering. Wil je liever een iets luxere uitvoering? Dan moet je bij de Dacia Spring Expression zijn, verkrijgbaar vanaf 314 euro. Als je een nog wat ruimere uitrusting wil en daarbij wat extra vermogen, is de Dacia Spring Extreme 100 voor jou. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Dacia zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Spring iets voor jou is.

Dacia Spring private lease bij Dacia

Een van de goedkoopste EV's van Nederland

Over de Dacia Spring

De Dacia Spring is al vanaf 289 euro verkrijgbaar. Daarbovenop is het niet heel duur om te kiezen voor de krachtigere versie van de Spring. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. De auto is wel wat duurder geworden (dat heeft mede te maken met de wegenbelasting voor EV's), maar de Spring is in het nieuwe modeljaar dan ook flink verbeterd. Vooral de aandrijflijn is aangepakt: je hebt nu minimaal 70 in plaats van 45 pk, en kunt zelfs upgraden naar 100 pk.

Maar hoe is de auto zelf? Wij zetten de technische specificaties en de voor- en nadelen van de Dacia Spring voor je op een rijtje, zodat jij een goed geïnformeerde keuze kan maken.

Plus- en Minpunten

Pluspunten Minpunten + Flink krachtiger geworden - Kwaliteit interieur laat te wensen over + Hoge instap en zit - Ruimte zowel voor- als achterin niet geweldig + Wendbaar door kleine draaicirkel (9,5 meter) - Kleine actieradius

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Dacia Spring? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius, het gemiddelde verbruik en het laadvermogen zijn vermeld.

De beste Spring-deal vind je bij Dacia

Specificaties

Uitvoeringen Electric 70 Electric 100 Vermogen 70 pk 100 pk Koppel 137 Nm 137 Nm 0-100 km/u 12,3 s 9,6 s Accucapaciteit 24,3 kWh 24,3 kWh Gemiddeld verbruik (WLTP) 12,4 kWh/100 km 12,4 kWh/100 km WLTP-actieradius 225 km 225 km Laadvermogen AC 7 kW 7 kW Laadtijd AC (20 - 100%) 3 u 20 min 3 u 20 min Snellaadvermogen DC (optioneel) 40 kW 40 kW Snellaadtijd DC (20 - 80%) 29 min 29 min

Dacia Spring Uitvoeringen

Essential

De Spring opent met de 'essential', en die is voor een instapper redelijk bedeeld. Standaard krijg je een 7 inch digitaal instrumentenpaneel, DAB+-radio met Bluetooth en stuurwielbediening, een telefoonhouder die je smartphone als multimediascherm gebruikt, elektrische ramen voor, centrale vergrendeling met afstandsbediening, automatische verlichting en LED-dagrijverlichting. Het veiligheidspakket zit er volledig op, met onder meer noodremassistent met voetganger- en fietserdetectie, lane keeping assist, verkeersbordherkenning, parkeersensoren achter en vermoeidheidsdetectie.

Expression

De 'expression' voegt vooral comfort toe: een handmatig bedienbare airco, elektrisch bedienbare ramen achter en elektrisch verstelbare buitenspiegels. Aan de buitenkant krijg je 15 inch velgen in zwart en staalgrijs en zijstriping, en binnenin tweekleurige bekleding met Dacia-logo, rubberen matten voorin en een blauw dashboardaccent.

Extreme

De 'extreme' is de best uitgeruste versie en meteen de enige met de krachtigere electric 100-motor (100 pk). Hierop vind je het Dacia Media Display met 10,1 inch touchscreen en draadloze Apple CarPlay en Android Auto, een achteruitrijcamera, elektrisch bedienbare ramen rondom en twee verlichte USB-poorten. Buitenom onderscheidt de extreme zich met koperkleurige spiegelkappen, logo's en bestickering, 15 inch velgen met zwart-koperen wieldop en koperkleurige accenten in het interieur, dat verder textiel met kunstleer en koperkleurige stiksels krijgt.

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Waarom kiezen voor private lease?

Private lease wint aan populariteit onder mensen die zonder zorgen willen rijden en niet geconfronteerd willen worden met onverwachte kosten, zoals onderhoud of waardevermindering. Voor een vast maandbedrag rijd je een auto waarbij zaken zoals verzekering, wegenbelasting en onderhoud al geregeld zijn. Dit zorgt voor financiële voorspelbaarheid en maakt het een interessante optie voor wie waarde hecht aan zekerheid.