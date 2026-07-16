Suzuki komt met goedkoop antwoord op elektrische Renault Twingo

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Suzuki was laat op de EV-markt, maar zet binnenkort een inhaalrace in gang. Zo verschijnt in 2027 een goedkope elektrische stadsauto, die het moet opnemen tegen de Renault Twingo.

Vooralsnog is er maar één volledig elektrische Suzuki: de e-Vitara. In 2027 krijgt-ie gezelschap van een tweede betaalbare EV van het merk. Die nieuwkomer is gebaseerd op de Vision e-Sky, die in het najaar van 2025 als conceptcar op de Japan Mobility Show stond. Twee jaar later moet een derde volledig elektrisch model volgen. Tegelijkertijd blijft het Japanse merk inzetten op kleine, zuinige benzineauto’s, zoals de Suzuki Swift.

Productieversie Suzuki Vision e-Sky

De nieuwe stadsauto wordt een mini-SUV met vijf deuren en een hoge, hoekige carrosserie. Het productiemodel behoudt naar verwachting dezelfde kenmerkende verhoudingen.

Technische details heeft Suzuki nog niet bekendgemaakt. We gokken op een accupakket van 27 tot 30 kWh en een actieradius van circa 200 kilometer. Daarmee zou hij in dezelfde vijver vissen als de populaire Renault Twingo.

Maar ook merken als Citroën, Dacia en Hyundai breiden hun aanbod aan compacte EV’s uit. Voor Suzuki is het segment extra belangrijk, omdat het merk traditioneel sterk is in kleine, relatief eenvoudige en betaalbare auto’s.

Derde elektrische Suzuki volgt in 2029

Voor 2029 staat een derde elektrische Suzuki gepland. Hoewel het merk nog niet heeft bevestigd om welk model het gaat, ligt een compacte SUV voor de hand. Die zou binnen het modellengamma tussen de kleine e-Sky en de grotere e Vitara komen te staan.

Een volledig elektrische Suzuki Swift lijkt voorlopig niet op de planning te staan. Suzuki blijft juist vertrouwen op de huidige hatchback met een 1,2-liter driecilinder en mild hybride-techniek. Dankzij zijn lage verbruik en relatief geringe CO2-uitstoot kan de Swift ook tijdens de overgang naar elektrisch rijden een belangrijke rol blijven spelen.

De wereldwijde populariteit van de Swift laat volgens Suzuki zien dat er nog altijd vraag is naar lichte, compacte en zuinige auto’s met een verbrandingsmotor. Het merk kiest daarmee voor een geleidelijke elektrificatie, waarbij elektrische modellen en efficiënte hybrides voorlopig naast elkaar blijven bestaan.

Meer concurrentie uit China

Suzuki krijgt in Europa ondertussen te maken met een groeiend aantal Chinese automerken. Vooral in het segment van betaalbare elektrische auto’s neemt de concurrentie snel toe. Toch denkt Suzuki zich te kunnen onderscheiden met compacte modellen, een scherpe prijsstelling en een focus op particuliere kopers.