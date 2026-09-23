Dit doet de Nissan Pixo (2027) nét even anders dan de Renault Twingo

Bart Smakman
Door Bart Smakman
Dit doet de Nissan Pixo nét even anders dan de Renault Twingo

Je kijkt naar de nieuwe Nissan Pixo: een Renault Twingo in een Japans jasje met een paar opvallende verschillen. Deze 7 verschillen maken de elektrische stadsauto van Nissan uniek.

Nissan neemt veel dingen een-op-een over van de Renault Twingo. Dus de elektrische Pixo is even sterk (82 pk en 175 Nm), heeft dezelfde batterij (LFP, 27,5 kWh), ondersteunt snelladen (50 kW) en komt bijna even ver op een acculading stroom. Hier beginnen de verschillen.

De Japanners maken er trouwens geen geheim van dat bij de ontwikkeling van hun nieuwe modellen veel kopiëren en plakken komt kijken. De huidige visie van Nissan luidt: ‘Klantgerichte innovatie in samenwerking met partners om nieuwe elektrische voertuigen efficiënter op de markt te brengen’. Met partners … Renault in dit geval. 

Lees ook Renault Twingo E-Tech Electric (2026): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Renault Twingo E-Tech Electric (2026): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
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Met 259 kilometer is de actieradius van de Pixo precies 4 kilometer kleiner dan die van de Twingo. En bij de kofferbak gaat er 4 liter af: 360 liter in de Renault en 356 liter in de Nissan. En dat terwijl je zou verwachten dat iets langere en bredere Japanner juist méér bagageruimte zou bieden …

Dit doet de Nissan Pixo nét even anders dan de Renault Twingo
Dit doet de Nissan Pixo nét even anders dan de Renault Twingo

De Pixo is paars

We hadden er nog niet eerder bij stilgestaan, maar het kleurenpalet van de Renault Twingo is best saai. De spannendste kleuren zijn groen, rood en geel. Er zit niet chics bij, zoals het paars genaamd Wonder Purple van de Pixo. We hebben nog geen afbeeldingen gezien van de andere kleur: Gear Blue.

Dit doet de Nissan Pixo nét even anders dan de Renault Twingo

Chique wielen

Over chique kleuren gesproken (zie hierboven), de 18-inch wielen met 35 glimmende blokjes misstaan niet op een galadiner. Ze zijn vast optioneel, want de goedkoopste Twingo staat standaard op schaamdeksels van 16 inch.

Dit doet de Nissan Pixo nét even anders dan de Renault Twingo
Dit doet de Nissan Pixo nét even anders dan de Renault Twingo

Nissan op de klep

Grappig: Renault kiest ervoor om de modelnaam ‘Twingo’ uit te schrijven op de achterklep. De Japanners denken daar anders over en plakken de merknaam ‘Nissan’ op de klep. Maar hoe weet je dan welk model het is? Dat staat achter de C-stijl, in de kunststof rand rondom de achterruit.

Dit doet de Nissan Pixo nét even anders dan de Renault Twingo

23 Easter Eggs

De Pixo heeft 23 easter eggs. Nee, wacht, dat lezen we verkeerd. De Pixo heeft design-gebbetjes met de getallen 2 en 3, een verwijzing naar ‘Ni-San’, de Japanse uitspraak van de merknaam. Kijk maar naar de ventilatieroosters op het dashboard met twee verticale streepjes en drie horizontale: 2-3. 

Dit doet de Nissan Pixo nét even anders dan de Renault Twingo

Robotgezicht

De voorbumper doet volgens Nissan denken aan een robotgezicht. Zie jij de gelijkenis? Hoe dan ook bezorgen de lichtunits met rechte lichtbalkjes de Pixo een heel andere aanblik dan de lachebekjeslampen van de Twingo.

Als je inzoomt op de koplampen, de achterlichten en de voorbumper, dan ontdek je een smiley met twee oogjes en een mond. In de designschetsen komt-ie ook voorbij als vierkant hoofdje, als pixel. Is dit soms meneer Pixo?

Dit doet de Nissan Pixo nét even anders dan de Renault Twingo
Dit doet de Nissan Pixo nét even anders dan de Renault Twingo
Dit doet de Nissan Pixo nét even anders dan de Renault Twingo

Wachten tot 2027

De Renault Twingo is al op de markt en je kunt hem proefrijden en vervolgens kopen of private leasen. De prijzen beginnen bij 20.990 euro.

Bij de Nissan Pixo worden de prijzen, marktspecificaties en informatie over pre-bestellingen vanaf begin 2027 bekendgemaakt. Daarna zullen ook de eerste leveringen volgen. Een reden om te wachten op de Pixo is een nuchtere: Nissan geeft tegenwoordig tot 10 jaar garantie. Bij Renault krijg je 5 jaar zekerheid.

Renault Twingo private lease

De null is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 334,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle null private lease prijzen.

Lees ook Zo tijdrovend en comfortabel zijn lange ritten met de elektrische Renault Twingo Zo tijdrovend en comfortabel zijn lange ritten met de elektrische Renault Twingo

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NIEUW! Classics
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Dit doet de Nissan Pixo nét even anders dan de Renault Twingo
Dit doet de Nissan Pixo nét even anders dan de Renault Twingo
Dit doet de Nissan Pixo nét even anders dan de Renault Twingo
Bart Smakman
Door Bart Smakman

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

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