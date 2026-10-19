Nieuwe Renault 4 krijgt Twingo-techniek en wordt 2500 euro goedkoper

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Vóór het eind van 2026 verschijnt een nieuwe instapuitvoering van de Renault 4. Hij wordt 2500 euro goedkoper en gebruikt technologie van de elektrische Twingo.

Momenteel ben je minimaal 29.990 euro kwijt voor zo’n leuke Renault 4 met een 120 pk sterke elektromotor en een batterij van 40 kWh (308 km). De uitvoering heet Evolution en omvat led-koplampen en -achterlichten, automatische klimaatregeling, een warmtepomp, een digitaal instrumentarium van 7 inch en een 10-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

Tegelijkertijd verraadt de R4 Evolution zijn eenvoudige komaf met zijn grote wieldoppen (design: Jogging), onverlichte grille, de afwezigheid van dakdragers en de grote antenne op het dak. Hij staat afgebeeld op de foto's bij dit artikel.

Renault 4 Jogging van 27.490 euro

De nieuwe instapuitvoering kost 27.490 euro en heet Jogging (vernoemd naar de bovengenoemde wieldoppen?). Zijn nieuwe elektromotor is 110 pk sterk en komt uit dezelfde motorfamilie als die van de elektrische Renault Twingo. Het accupakket is een LFP-batterij van 37 kWh (36,5 kWh bruikbaar) en heeft een actieradius van 305 kilometer – 3000 meter minder dan de Evolution met 40 kWh.

De Twingo heeft ook een LFP-batterij (27,5 kWh) en kan snelladen met 50 kW. De goedkoopste R4 ondersteunt gelukkig een laadsnelheid van 80 kW en gaat in 25 minuten van 10 tot 80 procent.

Uitrusting van Renault 4 Jogging

De uitrusting lijkt van de Jogging lijkt op die van de Evolution. Hij beschikt over een 7-inch digitaal instrumentarium en een 10-inch multimediascherm, Apple CarPlay en Android Auto in volledig schermformaat, een achteruitrijcamera en 18-inch wielen met wieldoppen.

De klimaatregeling is minder luxe: de climate control wordt verruild voor handmatige airconditioning. Wél luxe is de standaard aanwezige batterijvoorconditionering voor optimaal snelladen. Dat heeft de Evolution niet … De vraag is of de Jogging ook een warmtepomp krijgt; daar heeft Renault nog niets over gezegd.

Conclusie

Met een basisprijs van 27.490 euro, een actieradius van 305 kilometer en een redelijk rijke standaarduitrusting, is de Renault 4 Jogging een verleidelijk aanbod. Ja, ook voor potentiële Twingo-klanten die op het punt stonden om 22.590 euro te investeren en voor een relatief bescheiden 5 mille extra in een veel praktischer auto kunnen rijden.