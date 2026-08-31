TEST Renault 4 E-tech: halve cabrio voor half geld

Tests

Met zomers zoals deze kun je zowat het halve jaar open rijden. Hoewel, als je dat met het hele gezin wilt doen, ben 75.000 euro kwijt aan een nieuwe cabriolet. De Renault 4 Plein Sud is geen échte cabrio, maar hij kost dan ook slechts de helft. Klinkt als het ultieme compromis ...

Plein Sud betekent zoiets als ‘pal zuid’, waarmee Renault wil aangeven dat deze auto ideaal is voor zomerse bestemmingen. Tegelijkertijd is het een ­eerbetoon aan de klassieke Renault 4. Ook die kon je al met een groot canvas roldak bestellen.

Daarnaast was het oude Viertje van 1968 tot 1971 leverbaar als Plein Air. Die was niet alleen dakloos, ook deuren en zijruiten ontbraken. Alleen de voorruit bood enige bescherming tegen de elementen. Kortom, een echte strand- en boulevardauto, in de stijl van de Fiat 500 Jolly en de Mini Moke.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Met onze gratis nieuwsbrief ontvang je wekelijks een nieuwe test in je mailbox!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Heel geinig, die Plein Air, maar totaal onpraktisch en vooral een speeltje voor bij de zomervilla aan de Méditerranée of de Amalfi-kust voor puissant rijke Fransen en Italianen. Geen wonder dat de productie beperkt bleef tot 563 exemplaren.

Ook halfopen versies Renault 5 en Twingo?

De ambities van de nieuwe R4 Plein Sud strekken een stuk verder. Want hoewel de nieuwkomer met zijn naam en design ­aanhaakt bij het roemrijke verleden, is hij helemaal van deze tijd. Hij sluit naadloos aan bij de huidige SUV-mode, bovendien is-ie uitsluitend leverbaar als EV.

De verwachtingen van Renault zijn dan ook hooggespannen. Sterker nog, tussen de regels door krijgen we de indruk dat er eveneens halfopen versies van de Renault 5 en Renault Twingo op komst zijn.

R4 Plein Sud praktischer dan concurrentie

Volgens Renault bestaat er voor dit soort auto’s momenteel een gat in de markt. De Mini Cabrio en de Fiat 500C zijn immers de enige twee enigszins betaalbare open auto’s die je nog nieuw kunt kopen, maar die zijn nogal krap en onpraktisch.

De Renault 4 Plein Sud biedt voor een vanafprijs van 37.090 euro daarentegen nog alle ruimte en comfort voor het hele gezin. De kofferruimte van 420 liter blijft bijvoorbeeld volledig intact. De Plein Sud wordt trouwens standaard geleverd met het grote accupakket (52 kWh) en de krachtigste motor (150 pk).

Minder hoofdruimte

Helemáál zonder compromissen is de halfopen R4 echter niet. Een gat in het dak ter grootte van bijna een vierkante meter is niet bevorderlijk voor de torsiestijfheid, reden waarom Renault een verstevigingsprofiel heeft gemonteerd. Dat snoept 4 centimeter hoofdruimte van de achterpassagiers af, en dat is te merken. Ben je langer dan 1,80 meter, dan zit je al snel met je bolletje tegen de hemelbekleding.

Roze bril

Het nostalgisch aandoende uiterlijk van de nieuwe Renault 4 zorgt in elk geval onder liefhebbers van de klassieke R4 voor veel positieve reacties. Die worden waarschijnlijk gevoed door te roze gekleurde herinneringen aan wat ooit was. Want je moet er toch niet aan denken om dagelijks in zo’n oud Viertje te rijden.

Hij veert – voor de liefhebbers – weliswaar lekker zacht en het schakelen met de ‘paraplupook’ is geinig, tegelijkertijd moet je genoegen nemen met het geluidscomfort van een betonmolen, de prestaties van een grieperige schildpad en de passieve veiligheid van een kartonnen doos.

Meerprijs Renault 4 Plein Sud

Nee, dan de nieuwe 4 E-Tech Electric, dat is een stevig aandoende, heerlijk stille elektrische SUV. Ook als Plein Sud. Want hoewel het dubbel uitgevoerde canvas dak naadloos aansluit bij de nostalgie van het retro-­ontwerp, doet het in niets denken aan het ‘klapperkleedje’ van weleer.

Met het dak gesloten, zijn in de Plein Sud fractioneel meer rijgeluiden waarneembaar dan in de gewone R4, maar hinderlijk is dat niet. Combineer dat met het evenwichtige onderstel, de prima ruimte en prestaties (topsnelheid 150 km/h, 0-100 in 8,2 s) die we al van de reguliere Vier kennen, en dit nostalgische apparaat blijft gewoon een prettige, praktische gezinsauto.

De hamvraag is echter of je de medewerkers van de Renault-fabriek 1800 euro extra wilt betalen om een gat van 82 bij 90 centimeter in jouw aankomende R4 te zagen …

Hoe zit het met het cabriogevoel?

Verwacht je dat je achter het stuur van de R4 Plein Sud de rijwind door je weelderige haardos dan wel over je kale knar voelt blazen? Dan moeten we je teleurstellen. Voorin krijg je - behoudens de omgevingsgeuren - weinig mee van het open rijden. Dat komt doordat het open gedeelte van het dak áchter je begint.

Oké, je voelt het zonnetje op je hoofd, maar van de rijwind merk je hoegenaamd niets. Daar is de uitklapspoiler aan de voorkant van de dakopening verantwoordelijk voor. Goed voor de stroomlijn, maar niet voor het cabriogevoel.

Achterpassagiers genieten het meest

Eigenlijk genieten de achterpassagiers nog het meest van het open rijden. Terwijl ze zich in een échte cabriolet met betraande ogen en suizende oren als de dekpassagiers van een veerboot op volle zee voelen, krijgen ze hier precies genoeg mee van de wind, de fluitende vogels en - natuurlijk - de zon.

Die laatste ontwikkelde zich tijdens de testrit in Spanje al snel tot de spreekwoordelijke koperen ploert - net als dat in Nederland en België steeds vaker gebeurt. Daardoor werd het ondraaglijk warm in de auto, zodat we het dak van lieverlee dicht deden. Dat kan ook tijdens het rijden, tot een snelheid van 90 km/h. Al leek het dak dat niet echt plezierig te vinden.

Geluidscomfort

Verder geldt voor de R4 Plein Sud hetzelfde als voor echte cabrio’s. Je rijdt ze het liefste op binnenwegen bij niet al te hoge snel­heden. Zeker als je tijdens het rijden gezellig met je passagier(s) wilt keuvelen. Tot ongeveer 80 km/h gaat dat prima en geniet je in de Techno-versie van het gezellige jeans­interieur met koperkleurige stiksels.

Ook de onverwacht dynamische rijeigenschappen en het prima comfort dragen bij aan het rijplezier. Ga je harder dan 100 km/h, dan voert het gebulder van de wind de boventoon. Een zijruitje openzetten helpt, maar alsnog beperkt de luidruchtige conversatie zich veelal tot een herhaald: “WAT ZEG JE?”

Actieradius Renault 4 Plein Sud

De dichte R4 E-Tech Electric is met twee accupakketten en drie uitrustingsniveaus leverbaar, bij de Plein Sud krijg je altijd de grootste batterij (52 kWh) en moet je kiezen tussen de Techno- of Iconic-uitvoering. ­Hoewel Renault het meergewicht van de halfopen versie heeft weten te beperken tot 19 kilo en er veel aan is gedaan om de stroomlijn zo gunstig mogelijk te houden, is de actieradius met 2 procent verminderd.

Keurig praktijkverbruik

Volgens de WLTP-norm komt de R4 Plein Sud 392 kilometer ver, waarmee hij nipt onder de psychologische grens van 400 kilometer duikt. Jammer, maar niet onoverkomelijk. Temeer omdat het praktijkverbruik niet ver van de opgegeven waarden vandaan lijkt te liggen. Sterker nog, tijdens de afwisselende rit wist de auto ons te verrassen met een keurig verbruik van 14,2 kWh/100 km.

Dat is lager dan de fabrieksopgave en dus zouden we de WLTP-actieradius van 392 kilometer ruimschoots hebben gehaald. Toegegeven: we hebben vanwege de hitte niet continu open gereden, maar toch … Snelladen doet de R4 Plein Sud trouwens met 100 kW, waarmee je in een halfuur van 15 naar 80 procent gaat.

Drukke stuurkolom

Wat ons tijdens de rit wederom negatief opviel, was de overladen rechterkant van de stuurkolom. Drie hendels aan één kant is simpelweg te veel. Wil je de schakelhendel in D, N of R zetten, dan jaag je vaak de ruitenwissers onnodig over de rooie. Onhandig, en het went niet snel. Verder viel het ons op dat je de hendel wel heel nadrukkelijk in de juiste stand moet duwen om de gewenste rijstand in te schakelen.

Prima uitrusting

Over de uitrusting en de aankleding van het interieur hebben we dan weer weinig klachten. De stoelen zijn lekker groot en het uitgebreide infotainmentsysteem met Google-navigatie is fijn in de omgang. In dit segment is het ook best luxe dat de camera in de A-stijl de bestuurder herkent en automatisch diens favoriete instellingen kiest, zoals de muziekkeuze en de sfeerverlichting.

Eveneens standaard zijn adaptieve cruisecontrol, een audiosysteem van Arkamys en regelbare remregeneratie met flippers en one pedal drive-functie.

Conclusie

Wie dol is op semi-open rijden en de nadelen daarvan voor zoete madeleines slikt, wordt door de R4 Plein Sud op zijn wenken bediend. Zonder te hoeven inleveren op praktisch gebruiks­gemak. Zelf zou ik gewoon de dichte versie aanschaffen en er een tweedehands Renault Wind bij kopen voor het echte cabriogevoel.