Dit is de eerste Renault in 11 jaar waarmee je open kan rijden

De leukste uitvoering van de elektrische Renault 4 kan nu besteld worden: de Plein Sud-versie heeft een groot canvas dak en een stevig prijskaartje.

Het elektrisch bedienbare canvas dak is 92 centimeter lang en 80 centimeter breed, dus inzittenden op de voorstoelen en de achterbank hebben 0,736 vierkante meter aan zonnestralen, blauwe lucht en wolkendekken boven hun hoofden.



Volgens Renault is de R4 vanaf de basis ontworpen voor de Plein Sud-uitvoering. Zodoende heeft het canvas geen merkbaar effect op de hoofdruimte en hoor je geen herrie van boven als je dicht rijdt. Het dak opent in drie delen en de structurele onderdelen zijn gemaakt van kunststof in plaats van metaal om het gewicht te drukken. De Plein Sud is even zwaar als de R4 met een vast dak.

De Plein Sud mag dan net zoveel wegen als de ‘gewone’ R4, niet alle specificaties zijn gelijk: de WLTP-actieradius van 409 kilometer (vast dak) loopt terug tot 392 kilometer (Plein Sud). Logischerwijs communiceert Renault een ander stroomverbruik: 15,8 in plaats van 15,1 kWh/100 km. Een iets hogere luchtweerstand lijkt de oorzaak.

Meerprijs Plein Sud lijkt 1800 euro (maar is 2300 euro)

De R4 Plein Sud is niet goedkoop: vanaf 37.090 euro. Dan krijg je wel de redelijk luxe uitgevoerde techno-uitvoering met de grote batterij van 52 kWh. Die versie kost met een vast dak al 35.290 euro, dus nuchter bekeken betaal je 1800 euro extra voor het plezier en comfort van open rijden.

Het topmodel – de Iconic-uitvoering – is ook leverbaar met een canvas dak en kost 38.590 euro. Wederom een meerprijs van 1800 euro in vergelijking met de ‘gewone’ Iconic (36.790 euro).

We vinden het wel flauw dat Renault je verplicht om de R4 Plein Sud met two-tone lak te bestellen. Daar moet je ook nog minimaal 500 euro voor betalen – er is geen gratis kleuroptie. Zo loopt de meerprijs van 1800 euro eigenlijk op tot 2300 euro …

Renaults met open dak uit 2015

Dit is de eerste Renault in elf jaar waarmee je open kunt rijden, want de meest recente tweedehands cabrio van Renault op Marktplaats.nl stamt uit 2015. Dat is de Megane Cabrio waarbij het hele dak open gaat. Uit 2015 komt ook de Twingo met groot schuifdak; de open rijervaring die de R4 Plein Sud biedt, zal er ergens tussenin zitten.