Ford gaat in 2027 weer normale auto's bouwen - en het blijft niet bij de Fiesta

De afgelopen jaren heeft Ford bijna al z'n 'gewone' auto's geofferd voor SUV's. Maar dat blijkt een vergissing. Zo is er een nieuwe Fiesta onderweg. En dat er meer 'lage' Fords volgens, wordt steeds waarschijnlijker. 

In Europa verdwenen de laatste jaren achtereenvolgens de Ford Mondeo, Fiesta en Focus uit het gamma. In de Verenigde Staten bleef alleen de Mustang over als niet-opgehoogde personenauto. Maar daar komt verandering in. Fords topman Jim Farley verklaarde tijdens de presentatie van de laatste kwartaalcijfers van 2025 dat er nieuwe plannen klaarliggen voor Europa.

Winstgevende personenautodivisie

“We hebben spannende plannen voor personenauto’s in Europa. Daarbij zullen we heel gericht opereren in segmenten die bij onze sterke punten passen. We willen niet alleen weer een winstgevende personenautodivisie opbouwen, maar ook onze dealers ondersteunen zodat zij kunnen blijven investeren in groei.”

Die uitspraak markeert een duidelijke koerswijziging. Geen massale terugkeer naar vroeger, maar een gerichte herpositionering.

Samenwerking met Renault

Hoewel Farley geen concrete modellen noemde, is al bekend dat Ford samenwerkt met Renault. De Amerikanen gaan minimaal twee elektrische modellen ontwikkelen op het Franse AmpR Small-platform, dat momenteel onder meer wordt gebruikt voor de nieuwe Renault 4 en Renault 5.

Eén van die modellen zou een volledig elektrische opvolger van de Fiesta worden. Daarnaast wordt gesproken over een elektrische cross-over die mogelijk de Ford Puma Gen-E gaat vervangen.

Meerdere nieuwe modellen

Ford Duitsland-directeur Christoph Herr liet dealers eerder al weten dat Ford 'in meerdere nieuwe modellen zal investeren. Sommige daarvan worden samen met partners ontwikkeld en met verschillende vormen van aandrijving, waaronder hybrides en volledig elektrische varianten'. De eerste nieuwe Ford-modellen worden vanaf 2027 verwacht. 

Mogelijk ook weer een Focus

Als Ford de zaken serieus wil aanpakken, kan een tegenhanger van de Opel Astra en de aankomende (elektrische) Volkswagen Golf niet ontbreken. Dat die auto Focus gaat heten, ligt voor de hand.

Om de hernieuwde focus op personenauto’s kracht bij te zetten, stelde Ford onlangs Christian Weingärtner aan als algemeen directeur personenauto’s. Hij was eerder verantwoordelijk voor de strategische transformatie binnen het merk.

Er is wel een grote 'maar'

De nieuwe Europese modellen lijken niet bedoeld voor de Amerikaanse markt. Toch sluit Ford een nieuwe sedan voor de VS niet uit. Farley gaf eerder dit jaar aan dat hij daar wel oren naar heeft – mits het model winstgevend geproduceerd kan worden.

Dat winstgevendheid centraal staat, is duidelijk. De tijd van volumemodellen met minimale marges lijkt voorbij. Want dat was het probleem van de Fiesta. De auto werd tot het laatst goed verkocht, maar Ford verdiende er nauwelijks aan. Wat terugkomt, moet geld opleveren. Dat was ook het idee achter de productiestop van de Fiesta in Ford-fabriek in Keulen, waar nu de elektrische Ford Explorer wordt wordt geproduceerd.

Voor Europa betekent dat in elk geval dat Ford het hoofdstuk ‘personenauto’ nog niet definitief heeft gesloten. Vanaf 2027 weten we hoe serieus die comeback is.

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

