Zo zorgt Renault ervoor dat er tóch een nieuwe Ford Fiesta aankomt

Nieuws

Ford en Renault gaan intensief samenwerken aan twee nieuwe, compacte EV’s. En precies daardoor lijkt de terugkeer van de Fiesta ineens realistischer dan ooit.



Ford raakt zijn greep op de Europese markt kwijt, nu modellen als Ka, Fiesta, Focus en Mondeo zijn verdwenen. De koerswijziging heeft Ford al flink geraakt. Waar het merk in 2015 nog de nummer twee was in Europa, is het nu weggezakt naar plek twaalf. Het marktaandeel halveerde in die periode - en dat is geen verrassing, want veel Europeanen kopen nog altijd graag een ‘gewone’ auto. Modellen als de Volkswagen Golf, Renault Clio en Dacia Sandero bewijzen dat.

De Amerikaanse fabrikant heeft daarom een strategische deal gesloten met Renault om hier weer voet aan de grond te krijgen met elektrische auto's. Ford krijgt toegang tot Renault’s Ampere-platform, de basis van de Renault 5 en 4, Alpine A290 en de nieuwe Twingo.

Renault 5 als blauwdruk voor nieuwe Fiesta

De eerste van twee Ford-EV’s verschijnt begin 2028 en wordt in Frankrijk gebouwd, naast de Renault 5. Dat voedt de verwachting dat Ford opnieuw een compacte hatchback brengt in Fiesta-formaat, maar dan volledig elektrisch. De techniek zou identiek kunnen zijn aan die van de R5, met 40 of 52 kWh accupakketten en vermogens tussen 95 en 150 pk. De actieradius zou dan tussen de 310 en 410 kilometer liggen.

Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief. Dan ben jij de eerste die bericht krijgt als de nieuwe Fiesta wordt aangekondigd.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Kans op Fiesta ST leeft weer op

Doordat ook de Alpine A290 op hetzelfde platform staat, ontstaat een gouden kans voor een elektrische Fiesta ST. De sportieve Alpine levert tot 220 pk, waardoor een compacte hot hatch met Ford-badge op de neus ineens weer realistischer dan ooit is.

Ford wil zich onderscheiden

Hoewel Renault de techniek levert, belooft Ford dat de auto’s “distinct Ford-brand DNA” krijgen, met eigen design, rijgedrag en karakter. Het wordt dus geen simpele rebadged Renault 5, zoals de Nissan Micra in feite wél is.

Terug in het B-segment

Momenteel heeft Ford natuurlijk wel de Ford Explorer en de Ford Capri, maar het merk heeft ook dringend een betaalbaar model nodig. Met een elektrische Fiesta zou het merk weer meedoen in het B-segment, precies waar het jarenlang succesvol was. Zeker als het de prijs in de buurt kan houden van de Renault 5. Die is leverbaar vanaf 24.990 euro.

Tweede model op Renault-basis

Over de andere compacte elektrische Ford die op basis van het Renault-platform gaat komen, is nog niets bekend. Mogelijk ziet Ford heil in de terugkeer van de Ford Ka, op basis van de Renault Twingo. Of misschien is de Focus-opvolger met de naam Bronco (zie artikel hieronder) wel een Renault 4-achtige. We wachten op een bericht vanuit het Ford-kamp.