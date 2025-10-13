TEST: Renault 5 van 26.490 euro is het ideale Vijfje voor koopjesjagers

Tests

Sinds de lancering van de Renault 5 zijn er twee goedkope versies bijgekomen. Hoeveel handige functies en leuke versiersels kun je inleveren, voordat het elektrische Vijfje zijn charme verliest?

De Renault 5 lijkt wel de mascotte van Auto Review, zo vaak komt het elektrische autootje voorbij in onze tests en prijsvergelijkingen. Maar het betreft altijd een van de duurdere uitvoeringen, met een two-tone dak, glimmend lichtmetaal en een prachtig interieur met gele of blauwe bekleding. Een oplichtend Vijfje op de motorkap laat zelfs zien hoe vol de batterij is. Heel mooi, maar goedkope uitvoeringen hebben dat allemaal niet.

Twee basismodellen van de Renault 5

Bij de Renault 5 kun je ondertussen kiezen uit twee basismodellen. Wij rijden in de Evolution-uitvoering van 27.990 euro. Dat is goedkoopste van vier uitvoeringen (Evolution, Techno, Ioniq Cinq, Roland-Garros). Een uitgekleed model dus, maar evengoed een volwaardige EV met een warmtepomp, een snellaadpoort en stoelverwarming (optioneel). Dit is de voordeligste manier om in een volwaardige Renault 5 te rijden.

Dan is er ook nog de 95 pk sterke Five-uitvoering van 24.990 euro. Een echte budget-Renault 5. Hij kan niet snelladen, heeft geen warmtepomp en zelfs een optielijst ontbreekt. Hij is er in het groen en het zwart. Je mag blij zijn dat-ie airco en een touchscreen met telefoonkoppeling heeft. Maar ere wie ere toekomt: Renault beloofde een elektrisch Vijfje onder de magische grens van 25 mille uit te brengen en dat is gelukt.

Tip De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km. Ontdek meer

Nadelen van een goedkope Renault 5

Vergeet de blauwe spijkerstof van de Renault 5 die onze de vergelijkende test won (zie onderstaande link), het interieur van onze Evolution-uitvoering is gewoon zwart met wit. Op de foto’s oogt het dashboard best aardig, maar de werkelijkheid is weerbarstig: alles is van hard plastic gemaakt. Het stuur van uitloopvrije gummiknuppels voelt ook goedkoop aan. Het zachte hemeltje met ruitjespatroon is gelukkig behouden. En de stoelen blijven uitnodigend. De charmes zijn dus niet compleet verdwenen.

Zodra we gaan rijden, merken we dat de achteruitrijcamera en het navigatiesysteem ontbreken. Tijdens het rijden ben je dus zelf verantwoordelijk voor het vinden van een laadpaal. Dat is een beetje schraal, maar je kunt eenvoudig je telefoon koppelen en op die manier je favoriete navigatie-app op het touchscreen van de auto toveren.

Pluspunten van de Renault 5 Evolution

Je ziet dus waarop Renault heeft bezuinigd, maar er is ook een heleboel overgebleven. Neem zou de buitenkant: groen is de heerlijke standaardkleur en de plastic wieldoppen staan de R5 beregoed. Natuurlijk komt het design nog beter tot zijn recht met een zwart dak, een rode sierstreep en lichtmetalen sloffen, maar de eenvoud van een groen Vijfje met leuke wieldoppen heeft ook zijn charmes. Geel, zwart of wit zijn trouwens leverbaar tegen meerprijs.

Elke week een nieuwe autotest lezen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Bovendien blijft de Renault een fijn rijdende auto. Hij ligt stevig op de weg, de besturing is nauwkeurig en zowel het zit- als het veercomfort zijn berekend op lange ritten. Al kun je wel horen dat bij de goedkope uitvoering is bespaard op geluidsisolatie. Vooral op de snelweg klinkt meer ruis door in de cabine – niet heel storend, maar wel merkbaar.

Over lange ritten gesproken: uitgevoerd als Evolution, is de R5 leverbaar met allebei de batterijenformaten - 40 en 52 kWh. Wij hebben de actieradius van de Urban Range (dat is 40 kWh) getest op 100 km/h en kwamen 235 kilometer ver op een volle batterij. Maak je veel ritjes in en rond de stad, dan kom je in het buurt van het officiële rijbereik van 312 kilometer.

Wikken en wegen over de prijs

Als autoliefhebber ligt het voor de hand om 2000 euro meer te betalen voor de luxere en fraaiere Techno-uitvoering, maar zo makkelijk is het niet. Renault maakt het prijsverschil groter en de kwestie lastiger, door op het moment van schrijven 1500 euro extra inruilwaarde te geven als je de Evolution Urban Range (onze testauto) koopt. Voor de ene autokoper is 3500 euro nog steeds een behapbaar verschil, de andere rekent door dat je dan al voor 26.490 euro in deze volwaardige R5 rijdt. En dat bedrag heeft ook zijn charme.

Conclusie

Als je een goedkope uitvoering van de Renault 5 koopt, verliest hij hoe dan ook een deel van zijn charmes. Maar als je het mij vraagt, zijn dit geen dealbreakers. De R5 Evolution blijft een leuk autootje om te zien en in te rijden. En op EV-gebied zit alles wel snor: hij heeft een warmtepomp, kan snelladen en is leverbaar met beide batterijen.