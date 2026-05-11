Elektrische auto gebruiken als thuisbatterij: zoveel geld levert het jou op

Je elektrische auto gebruiken als thuisbatterij klinkt als het beste idee van Nederland. Zeker nu je moet betalen om zonnestroom terug te leveren. Zo zit het met de kosten en de opbrengsten.

Een elektrische auto gebruiken als thuisbatterij vraagt om een grote investering. Je moet een geschikte auto kopen of leasen, de juiste laadpaal bestellen en een specifiek energiecontract afsluiten. En dan gaan we er voor het gemak vanuit dat je al een huis met een parkeerplaats, een slimme meter en een 3-fase aansluiting hebt …

EV als thuisbatterij: kosten vooraf

Renault is het eerste automerk dat V2G of ‘bidirectioneel opladen’ aanbiedt in Nederland. Nieuw geleverde modellen van de Renault 5, Renault 4 en Alpine A290 zijn al geschikt en de Alpine A390 en de Renault Scenic en Megane volgen later. Zelfs de nieuwe Renault Twingo kan worden ingezet als thuisbatterij. Dus een geschikte auto kost 21.000 euro (Twingo) tot 68.000 euro (A390 GT).

Een geschikt laadpunt kost 1245 euro plus ca. 1150 euro aan installatiekosten. Aanbieder We Drive Solar rekent voor dat dit ongeveer 800 euro duurder is dan een regulier laadpunt plus installatie. De installatie is duurder omdat er voor V2G zwaardere eisen gelden. Er gaat pak ‘m beet 10.000 kWh extra per jaar door je meterkast lopen, met een vermogen van 11 kW.

Om de energie in je thuisbatterij/auto op dure momenten te verkopen, heb je een dynamisch energiecontract nodig. Renault werkt samen met Hegg Energy. Voor de aansturing worden twee gratis dongles in de meterkast geplaatst, maar je moet wel 7,95 euro per maand betalen voor een laadpunt-abonnement.

EV als thuisbatterij: de opbrengsten

Oké, de portemonnee is leeg en alles is aangesloten en werkt zoals het moet. Tijd om geld te verdienen! Met de rekentool van We Drive Solar kun je de geschatte opbrengst voor jouw situatie berekenen. Voer in hoeveel dagen van de week je de auto kunt inpluggen en hoeveel zonnepanelen je hebt en de geschatte opbrengst rolt eruit.

Mijn situatie: ik heb 8 zonnepanelen en werk twee dagen per week thuis. In het weekend staat de auto ook één dag bij huis. Geschatte opbrengst: 707 euro per jaar of 59 euro per maand.

Voorbeelden van opbrengsten

Maximale opbrengst: 5 dagen per week ingeplugd en 20 zonnepanelen: 950 euro per jaar

Minimale opbrengt: 1 dag per week ingeplugd en 0 zonnepanelen: 203 euro per jaar

Wel ingeplugd, geen zonnepalen: 5 dagen per week ingeplugd en 0 zonnepanelen: 750 euro per jaar

Dus je hoeft geen zonnepalen te hebben om toch 750 euro per jaar te verdienen door de auto veel ingeplugd te laten.

Als je uitgaat van de twee extremen (203 of 950 euro opbrengst), duurt het dus één tot vier jaar om de eerdergenoemde duurdere laadpaal (meerprijs: 800 euro) terug te verdienen. Máár Renault springt in de bres en geeft autokopers in mei en juni 605 euro korting op het laadpunt plus installatie.

Conclusie

Vooraf had ik geen idee of het moeite waard zou zijn om mijn huis te veranderen in een mini-energiecentrale. Een geschatte opbrengst van 707 euro per jaar (3 dagen ingeplugd, 8 zonnepalen) is een lekker bedrag, maar alleen als je toch al van plan was om een elektrische Renault te kopen of leasen. Want met de huidige bedragen ga je nooit de hele auto terugverdienen – zelfs bij de goedkoopste Twingo duurt het 30 jaar.

Kies je voor private lease, dan voelt het net even anders. Dan is 59 euro per maand een mooie korting op het maandbedrag van 349 euro (Twingo) tot 999 euro (A390).

