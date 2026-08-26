Een van de populairste EV's van Nederland wordt goedkoper, zuiniger en komt verder

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Een van de populairste EV's van Nederland wordt goedkoper, zuiniger en komt verder

De Renault 5 E-Tech krijgt een update op de belangrijkste punten: meer rijbereik, een sterkere instapversie en lagere prijzen. 

Beide bestaande batterijversies komen verder dankzij aerodynamische verbeteringen aan onder meer de onderzijde en de buitenspiegels, en een efficiëntere batterij-elektronica. De 40 kWh Urban Range (120 pk) komt voortaan tot 320 kilometer ver volgens de WLTP-norm, de 52 kWh Comfort Range (150 pk) tot 430 kilometer.

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Instapper Five kan snelladen

Het grootste nieuws zit 'm in de goedkoopste uitvoering, de Five. Die krijgt een nieuwe, krachtiger elektromotor met 110 pk in plaats van 95 pk, gecombineerd met een nieuwe 36,5 kWh LFP-batterij die een bereik van maximaal 305 kilometer mogelijk maakt. Belangrijker nog, waar de oude Five niet kon snelladen, kan dat nu wel, tot 80 kW.

Prijzen vernieuwde Renault 5

De Five blijft ondanks de upgrades gewoon 24.990 euro kosten, en is daarmee voor hetzelfde geld een stuk beter. Ook de duurdere uitvoeringen worden voordeliger: de 120 pk Evolution zakt van 28.290 naar 27.490 euro, en de 150 pk-varianten gaan stuk voor stuk €800 omlaag.

UitvoeringMotor / accuOude prijsNieuwe prijs
Five110 pk, 36,5 kWh LFP€ 24.990€24.990
Evolution (Urban Range)120 pk, 40 kWh€ 28.290€ 27.490
Techno (Urban Range)120 pk, 40 kWh€ 29.095€ 28.295
Iconic Cinq (Urban Range)120 pk, 40 kWh€ 31.790Vervallen
Evolution (Comfort Range)150 pk, 52 kWh€ 31.290€ 30.490
Techno (Comfort Range)150 pk, 52 kWh€ 33.290€ 32.490
Iconic Cinq (Comfort Range)150 pk, 52 kWh€ 34.790€ 33.990
Roland-Garros (Comfort Range)150 pk, 52 kWh€ 36.290€ 35.490
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Een van de populairste EV's van Nederland wordt goedkoper, zuiniger en komt verder

Kleuren en techniek

Ook het uiterlijk en interieur krijgen een opfrisser: nieuwe kleuren als rouge flamme en het eerste grijs, gris schiste, nieuwe 18-inch wielen in goudkleurige afwerking en nieuwe stickerstriping. Aan boord vervangt de Smart Driving Mode de oude MySense-knop, en installeert Renault via een update Gemini, de AI-assistent van Google, als vervanger van Google Assistant.

Grote verrassingen zijn het allemaal niet, maar de optelsom is duidelijk: meer bereik, een snellere instapper en een lagere prijs maken de vernieuwde Renault 5 een logischer keuze dan zijn voorganger. Wie het verschil wil zien, moet trouwens goed kijken, vooral de buitenspiegels verraden dat je met het nieuwe modeljaar te maken hebt.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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