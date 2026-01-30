De populairste Renault van Nederland in 2025 is plotseling spotgoedkoop

Nieuws

De populairste Renault in Nederland vorig jaar? Dat was de guitige Renault 5, met 5008 verkopen. Maar er is een goedkopere manier om in de hatchback te rijden ...

Goedkoop in de Renault 5 rijden

Over de Renault 5

De Renault 5 staat nu voor een actieprijs van 349 euro in de vergelijker. Dit maakt de Franse hatchback tot een van de goedkoopste elektrische auto’s. De Renault 5 private lease je via Auto Review.

Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 23.990 Ontdek 'm nu

Voor dit scherpe bedrag krijg je een leuk vormgegeven auto, die ook nog eens erg leuk rijdt. Heeft de EV nog meer voordelen, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Pluspunten Minpunten + Originele vormgeving, mix van retro en modern - Technische specificaties niet indrukwekkend + Rijdt leuk en comfortabel - Beenruimte achterin + Scherpe prijs - Goedkopere uitvoering nog niet beschikbaar

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Renault 5? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius, het gemiddelde verbruik en het laadvermogen zijn vermeld.

Specificaties

Eigenschap 120 pk urban range 150 pk comfort range Vermogen (pk) 120 150 Koppel (Nm) 225 245 0-100 sprint (seconden) 9,0 8,0 Accucapaciteit (kWh) 40 52 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,5 kWh/100 km 14,9 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 312 410 Laadvermogen (kW) 11 11 Laadtijd (10%-100%) n.n.b. 4 u 45 min Snellaadvermogen (kW) 80 100 Snellaadtijd (15%-80%) n.n.b. 31 min

Goedkoop in de Renault 5 rijden

Renault 5 Evolution

De Renault 5 is momenteel verkrijgbaar in drie uitrustingsniveau’s: de Evolution, de Techno en de Iconic Cinq. Eerstgenoemde is de instapper, maar dat wil niet zeggen dat je er bekaaid vanaf komt met deze uitvoering. Standaard zijn onder andere:

Cruise control

Climate control

18 inch stalen velgen (met leuke wieldoppen)

Parkeersensoren achter

Automatische airconditioning

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Actieve rijbaanassistentie

Vermoeiheidsherkenning

Warmtepomp

7 inch digitaal instrumentarium

10 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto

De Renault 5 is een origineel vormgegeven elektrische auto en een goede kandidaat voor mensen die op zoek zijn naar een leuke en capabele EV. Kijk dan verder in onze private lease vergelijker, waar je meer dan genoeg andere auto's vindt om uit te kiezen.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease maakt autorijden eenvoudiger doordat je een vast maandbedrag betaalt waarin de meeste autokosten zijn inbegrepen. Je hoeft je geen zorgen te maken over afschrijving, verzekering en onderhoud. Dit draagt bij aan een zorgeloze rijervaring. De enige kosten die je zelf nog moet betalen, zijn die voor brandstof of stroom.