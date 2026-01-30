De populairste Renault van Nederland in 2025 is plotseling spotgoedkoop
De populairste Renault in Nederland vorig jaar? Dat was de guitige Renault 5, met 5008 verkopen. Maar er is een goedkopere manier om in de hatchback te rijden ...
Goedkoop in de Renault 5 rijden
Over de Renault 5
De Renault 5 staat nu voor een actieprijs van 349 euro in de vergelijker. Dit maakt de Franse hatchback tot een van de goedkoopste elektrische auto’s. De Renault 5 private lease je via Auto Review.
Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 23.990
Voor dit scherpe bedrag krijg je een leuk vormgegeven auto, die ook nog eens erg leuk rijdt. Heeft de EV nog meer voordelen, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Wij zetten het voor je op een rijtje.
|Pluspunten
|Minpunten
|+ Originele vormgeving, mix van retro en modern
|- Technische specificaties niet indrukwekkend
|+ Rijdt leuk en comfortabel
|- Beenruimte achterin
|+ Scherpe prijs
|- Goedkopere uitvoering nog niet beschikbaar
Benieuwd naar alle technische specificaties van de Renault 5? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius, het gemiddelde verbruik en het laadvermogen zijn vermeld.
Specificaties
|Eigenschap
|120 pk urban range
|150 pk comfort range
|Vermogen (pk)
|120
|150
|Koppel (Nm)
|225
|245
|0-100 sprint (seconden)
|9,0
|8,0
|Accucapaciteit (kWh)
|40
|52
|Batterijtype
|Lithium-ion
|Lithium-ion
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|14,5 kWh/100 km
|14,9 kWh/100 km
|WLTP-actieradius (km)
|312
|410
|Laadvermogen (kW)
|11
|11
|Laadtijd (10%-100%)
|n.n.b.
|4 u 45 min
|Snellaadvermogen (kW)
|80
|100
|Snellaadtijd (15%-80%)
|n.n.b.
|31 min
Goedkoop in de Renault 5 rijden
Renault 5 Evolution
De Renault 5 is momenteel verkrijgbaar in drie uitrustingsniveau’s: de Evolution, de Techno en de Iconic Cinq. Eerstgenoemde is de instapper, maar dat wil niet zeggen dat je er bekaaid vanaf komt met deze uitvoering. Standaard zijn onder andere:
- Cruise control
- Climate control
- 18 inch stalen velgen (met leuke wieldoppen)
- Parkeersensoren achter
- Automatische airconditioning
- LED-verlichting rondom
- Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
- Elektrische bedienbare ramen
- Actieve rijbaanassistentie
- Vermoeiheidsherkenning
- Warmtepomp
- 7 inch digitaal instrumentarium
- 10 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto
De Renault 5 is een origineel vormgegeven elektrische auto en een goede kandidaat voor mensen die op zoek zijn naar een leuke en capabele EV. Kijk dan verder in onze private lease vergelijker, waar je meer dan genoeg andere auto's vindt om uit te kiezen.
Waarom kiezen voor private lease?
Private lease maakt autorijden eenvoudiger doordat je een vast maandbedrag betaalt waarin de meeste autokosten zijn inbegrepen. Je hoeft je geen zorgen te maken over afschrijving, verzekering en onderhoud. Dit draagt bij aan een zorgeloze rijervaring. De enige kosten die je zelf nog moet betalen, zijn die voor brandstof of stroom.
Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990.