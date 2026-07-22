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Goedkope MG Go (2027) wil de Renault 5 met huid en haar opvreten

Bart Smakman
Door Bart Smakman
MG Go wil de Renault 5 met huid en haar opvreten

De meeste Chinese automerken komen net kijken en kunnen dus niet hun erfgoed aanspreken om nieuwe auto’s te verkopen. Zoals Renault dat wel doet met de R5. Toch zwijnt het Chinese MG er mooi tussendoor met de MG Go. 

Europese autofabrikanten hebben een geheim wapen in de strijd tegen China: erfgoed. Merken als Renault, Peugeot en Volkswagen kunnen voor hun nieuwe modellen terugvallen op het design van geliefde modellen van vroeger. De volledig elektrische Renault 5 is daar een goed voorbeeld van: de charmes van toen met de techniek van nu.

MG Go wil de Renault 5 met huid en haar opvreten
MG Go wil de Renault 5 met huid en haar opvreten

De meeste Chinese automerken komen net kijken en kunnen dus niet op nostalgie vertrouwen om nieuwe auto’s te verkopen. Maar het hedendaagse MG zwijnt er mooi tussendoor. De ontwerpers lieten zich inspireren door de iconische MGB GT uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, toen MG nog puur Brits was. Tja, die luxe heb je wanneer je als Chinees autoconcern een Europees automerk met heritage overneemt en nieuw leven inblaast …

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MG Go komt in 2027 op de markt

De MG Go conceptcar is een vooruitblik op een nieuwe elektrische hatchback in het B-segment die in 2027 op de markt komt. Het retro-design maakt dit een directe concurrent van de Renault 5 E-Tech Electric. Het goedkoopste Vijfje kost 24.990 euro, is 95 pk sterk en heeft een batterij van 40 kWh (310 km).

De Chinezen zijn vast van plan om met een goedkoper aanbod te komen. We weten dat MG dat kan, want nuchter bekeken is de huidige MG4 EV Urban van 23.950 euro al een voordeliger deal dan de R5. ‘Nuchter bekeken’ staat er niet voor niets, want de MG4 Urban maakt niet dezelfde emoties los als zo’n charmante Fransman.

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MG Go wil de Renault 5 met huid en haar opvreten

Warm, expressief en sympathiek

MG’s hoofdontwerper Carl Gotham is zich hiervan bewust: “Met de MG GO! wilden we iets compacts en eigentijds creëren, maar ook iets warms, expressiefs en sympathieks.” 

Dat klinkt leuk, maar we snappen niet waarom de MG Go meer op een kopie van de Renault 5 en Nissan Micra lijkt, dan op een moderne herinterpretatie van de MGB GT. Op de foto van beide modellen, gaan je ogen toch meteen naar het oude oranje sportcoupeetje rechts? De nieuwe lijkt wat ons betreft niet genoeg op de oude. Maar of ze nog drastisch aan het studiemodel gaan schaven, is de vraag.

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MG Go wil de Renault 5 met huid en haar opvreten
MG Go wil de Renault 5 met huid en haar opvreten
Bart Smakman
Door Bart Smakman

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

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