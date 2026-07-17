TEST MG4 Urban: de Volkswagen ID. Polo krijgt er een taaie concurrent bij

Tests

De Volkswagen ID. Polo krijgt er een taaie concurrent bij. Voor vrijwel dezelfde prijs krijg je met de MG4 Urban een riant uitgeruste auto. Maar, lieve MG-designers, mag het een klein beetje frivoler?

Toegegeven, ook wij missen weleens een nieuwtje. De MG Urban lijkt wel vanuit het niets op de Nederlandse en Belgische wegen te zijn losgelaten. Geen teasers, geen ronkende aankondigingen; hij is er gewoon.

Het contrast met Volkswagen is groot. Dat probeert al meer dan vier jaar de aandacht op de Volkswagen ID. Polo te vestigen, maar de auto is nóg niet op de markt. We zijn benieuwd hoe je ‘niet lullen, maar poetsen’ in het Chinees vertaalt. In Wolfsburg lijken ze de uitdrukking niet te kennen …

Bij het kiezen van de naam had MG net zoveel haast als met de ontwikkeling, want die is verwarrend. Er is al een MG4, maar de MG4 Urban heeft daar niets mee te maken. Hij is 10 cm groter en ziet er anders uit. Als je de Urban toch een plek moet geven binnen het MG-gamma, dan kun je hem zien als elektrische tegenhanger van de MG3.

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Het design is opvallend onopvallend

Het goede nieuws is dat er met de MG4 Urban weer een relatief betaalbare kleine elektrische auto is bijgekomen. Hij gaat de strijd aan met de Renault 5, Kia EV2 en Volkswagen ID. Polo. Zie je maar eens te onderscheiden in een vijver waar zoveel klanten in vissen.

Dat doet MG níét met een spannend uiterlijk. Het is bijna knap hoe onopvallend deze auto getekend is. Vooral aan de voorkant is het terughoudendheid troef. Na lang speuren vinden we toch een uitspattinkje: een splitter onder in de ‘grille’, die je ook ziet bij de sportieve MG Cyberster. De lichtbalk over de hele breedte van de achterkant is conform de automode van 2026. Ook hier speuren we naar frivoliteiten en eindigt onze zoektocht bij de aardige pijlvormige achterlichten.

Standaarduitrusting MG4 Urban is riant

Chinese merken zoeken de schijnwerpers doorgaans niet op met design, maar maken liever indruk met wat je níét ziet. Waar de basisversies bij merken als Volkswagen en Renault karig uitgeruste prijspakkertjes zijn, gaat MG direct los.

Voor klimaatregeling, lichtmetalen wielen, sleutelloze toegang, navigatie, een achteruitrijcamera en draadloze telefoonkoppeling hoef je in de Urban niet bij te betalen. Een warmtepomp is standaard op alle versies. En ook alle gangbare rijhulpsystemen, van dodehoekwaarschuwing tot adaptieve cruisecontrol, zitten er allemaal op.

Bagageruimte MG Urban: 479 tot 1364 liter

Verder is de MG4 Urban best ruim, zelfs achterin is de beschikbare hoofd- en beenruimte acceptabel. Ook de bagageruimte is met 479 tot 1364 liter flink. De Kia EV2 komt niet verder dan 312 tot 1201 liter, maar heeft wel een verschuifbare achterbank. Dat betekent in de praktijk overigens dat de achterpassagiers de keuze hebben tussen een beetje krap en erg krap. De ID. Polo komt wél in de buurt van de MG, met 441 liter bagageruimte en een prima achterbank.

Verbod op gebruik van vrolijke kleuren

Ook voor de inrichting van het dashboard rustte er schijnbaar een verbod op het gebruik van vrolijke kleuren en materialen. Het is een grijze bedoening. Voor de neus van de bestuurder zit een klein display met de belangrijkste informatie, onder het grote touchscreen in het midden vind je een reeks knoppen. Dat klinkt handig, maar je kunt helaas niet rechtstreeks de verwarming hoger of lager zetten. Je moet eerst op de knop drukken en vervolgens stel je de temperatuur in via het touchscreen.

Voordat we gaan rijden, zijn we beducht voor een beruchte ergernis bij Chinese automerken: de bemoeizucht van de veiligheidssystemen. Maar het moet gezegd, zelfs de camera die in de gaten houdt of je wel oplet, corrigeert je alleen als het écht nodig is met een bescheiden en vriendelijk geluid.

Fijner dan benzineauto

Voor een opmerkelijke actieradius of bizarre laadtijden hoef je geen MG4 Urban te kopen. Met de kleinste batterij van 43 kWh kom je 325 kilometer ver, de grotere batterij van 54 kWh zorgt voor een bereik van 413 kilometer. Dat komt overeen met de Volkswagen ID. Polo (300-450 kilometer). De Kia EV2 is duurder, maar zijn actieradius van 312 tot 453 kilometer is ongeveer hetzelfde. Snelladen gaat in alle versies van de MG4 in ongeveer een halfuur.

Het voordeel van alle EV’s in dit segment is dat ze superieur presteren ten opzichte van hun benzinebroers. Ze zijn veel stiller en veel sneller. De MG4 Urban, leverbaar met 149 of 160 pk, is geen uitzondering. We kunnen de hele riedel aan voordelen stuk voor stuk afvinken: nauwelijks motorgeluid, vlotte sprints, en altijd voldoende koppel als je snel wilt inhalen of een berg moet bedwingen.

Als we na de testrit in een Mazda 2 op benzine stappen, worden we gevoelsmatig lichtjaren terug in de tijd gekatapulteerd. Al na drie keer handmatig schakelen in de file en een moeizame inhaalactie verlangen we terug naar een elektrische auto. One pedal driving is wel mogelijk in de MG4 Urban, maar je moet de menu’s van het touchscreen in om de mate van terugwinning aan te passen.

Tijdelijk voordeel

De MG4 Urban lijkt met zijn vanafprijs van 25.950 euro niet per se een koopje. Hij is zelfs een fractie duurder dan de Volkswagen ID. Polo (24.990 euro), maar wel weer goedkoper dan een Kia EV2 (27.595 euro). De duurste MG4 Urban (Premium Long Range) kost 31.950 euro.

Wie voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, doet er goed aan de uitrusting van alle concurrenten erbij te pakken. Dan blijkt de MG4 Urban wel degelijk spotgoedkoop. Tijdelijk geeft MG op alle versies ook nog een introductievoordeel van 2000 euro. Dat bedrag gaat dus nog van de bovenstaande prijzen af. Maar dan moet je er wel redelijk snel bij zijn, want deze actie duurt nog tot 31 juli.

Conclusie

Als het je helemaal niets kan schelen hoe je auto eruitziet, is de MG4 Urban echt jouw auto. Niemand zal bewonderend achteromkijken en naar dat complimentje over je exquise smaak kun je fluiten. Maar bij het geklaag tijdens de buurtbarbecue over de hoge benzineprijzen en het feit dat auto’s ‘te duur kosten’, kun jij minzaam je schouders ophalen. De rijk uitgeruste en ruime MG4 Urban biedt veel waar voor zijn geld.