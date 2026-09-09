REVIEW - Uit deze betaalbare Volkswagen kan heel Europa hoop putten (+ video)

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Het lijkt wel of het bij Volkswagen heel lang duurde voordat de liefde voor EV’s opbloeide. Maar met de ID. Polo lijkt alles goed te komen tussen Volkswagen en de stekkers.

Wat valt op aan de Volkswagen ID. Polo?

De betaalbare EV van Volkswagen is eindelijk een feit, 3,5 jaar na de ID2All conceptcar. Het is een mijlpaal die misschien wel in het rijtje van de Kever en de Golf past; een auto die het concern een compleet nieuwe, moderne richting instuurt.

Daar hoort ook een nieuw design bij. Al is dat niet radicaal anders dan we van benzine-Volkswagens gewend zijn. Keurig binnen de lijntjes dus, precies wat VW-kopers willen. Met wat goede wil zie je in de lichtbalk over de breedte van de voorkant een glimlach. Hoofdontwerper Andreas Mindt noemt de vorm van de achterlichten 'whiskyglazen', we zijn benieuwd welk drankje hij zich thuis inschenkt na een dag tekenen en vergaderen.

De klant heeft veel te kiezen: twee batterijpakketten (37 en 52 kWh), drie vermogensvarianten (116, 135 en 211 pk) en drie uitrustingsniveaus (Trend, Life en Style). De actieradius loopt uiteen van 322 tot 454 kilometer.

Wat is goed aan de Volkswagen ID. Polo?

Met de ID.3 maakte Volkswagen een valse start in de elektrische wereld, met haperende software en uitvallende schermen. Ook de goedkope interieurmaterialen en de vreemde bediening waren niet des Volkswagens.

Maar het meeste waarover we de afgelopen jaren klaagden, is rechtgezet. Volkswagen heeft de roep van klanten en zure autojournalisten om echte knoppen beantwoord. Het volume van de geluidsinstallatie bedien je met een mooie draaiknop op de tunnelconsole, de airco en ventilatie regel je met echte toetsen. Ook op het stuur zitten degelijke knoppen voor onder meer de cruisecontrol. Daarmee wijkt de ID. Polo af van de technisch identieke Cupra Raval, die het nog met de oude sliders moet doen.

De kwaliteit van de interieurmaterialen ging ook met sprongen vooruit, het 'plastic fantastic'-tijdperk van de oude ID-modellen is voorbij. Het dashboard is afgewerkt met een fraai reepje stof en de kunststoffen zijn mooi zacht. De optionele massagestoelen - bijzonder in de compacte klasse – zijn de investering waard, net als het puike geluidssysteem van Harman Kardon. Zelfs de vier aparte knoppen voor de ruitbediening voor en achter zijn terug, eerdere ID-modellen hadden er maar twee.

De Volkswagen ID. Polo staat op een nieuw MEB+-platform. Omdat de elektromotor voorin ligt en de wielen ver op de hoeken staan, is de auto vanbinnen ruimer dan de huidige Polo met verbrandingsmotor. De bagageruimte is met 441 liter (90 liter meer dan de gewone Polo) zelfs enorm in dit segment. Klap je de achterbank neer, dan past er 1243 liter achterin.

Heel aardig is de 'klokkenwinkel' in retro-stijl, geïnspireerd op de gefacelifte Golf I. Het instrumentarium is weliswaar digitaal, maar ziet er bedrieglijk echt uit. De riedel bolle waarschuwingslampjes ontbreekt niet en er is zelfs een heuse kilometerteller, waarvan je de getallen net als vroeger langzaam ziet verspringen.

Een nog leukere vondst is het cassettebandje in het grote infotainmentscherm, dat in beeld komt als je muziek luistert. Wat een verademing, na al die kille Chinese interieurs waar we de laatste jaren zo vaak tegenaan kijken.

Hoe rijdt de Volkswagen ID. Polo?

Geen onbelangrijke vraag. Het antwoord: fantastisch. Wij rijden met de 211 pk sterke Style-versie met grote 52 kWh-batterij, die 34.990 euro kost. Cupra had de leiding bij het ontwikkelen van het nieuwe MEB+-onderstel, maar het is te merken dat de Volkswagen-techneuten daarna ook zelf nog aan de slag mochten.

Het comfort is verfijnder dan dat van de Cupra. Er zijn meerdere lagen verlijmde rubbers onder de schroefveren aangebracht, en verder is er een passieve trillingsdemper toegepast, evenals schuin geplaatste draagarmrubbers met een innovatieve tweecomponententechniek.

De manier waarop het onderstel het hobbelen over de Oostenrijkse betonplaten draaglijk maakt, is indrukwekkend. Met de ID. Polo kun je gerust een lange trip maken zonder uitgeteld op je bestemming aan te komen. Het comfortniveau ligt eerder op Golf- of zelfs Passat-niveau. Maar dan ook nog met een fluisterstille elektromotor onder de motorkap. Na maximaal 452 kilometer moet de auto aan de lader.

Wat kan beter aan de elektrische Volkswagen ID. Polo?

Volkswagen beloofde in maart 2023 al een basisprijs voor zijn eerste compacte EV van maximaal 25.000 euro en hield woord. Voor de basisversie Trend (116 pk, 37 kWh) betaal je 24.990 euro. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben de boekhouders hun kans gegrepen. Met hun rekenmachine in de hand zagen ze erop toe dat de basisversie elke vorm van franje ontbeert.

Er zijn maar twee features waar we blij van worden. Nou ja, anderhalf, want we houden niet van snoertjes. Hij heeft een telefoonkoppeling (met snoertje dus) en airco. Voor lichtmetalen wielen, een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en een draadloze telefoonkoppeling moet je een duurdere versie kiezen.

Wat ook voor verbetering vatbaar is, is de bediening van one pedal drive. De ID. Polo heeft geen flippers, maar je moet in het infotainmentscherm voor de optie kiezen om de auto volledig tot stilstand te laten komen als je het rechterpedaal loslaat. Dat is omslachtig. Ook de snellaadcapaciteiten zijn gemiddeld. Maximaal 105 kW is geen topwaarde, van 10 naar 80 procent laden duurt 24 minuten.

Wat is de prijs van de Volkswagen ID. Polo?

24.990 euro dus. Hoewel de uitrusting niet heel indrukwekkend is, is de ID. Polo wel 1000 euro goedkoper dan de Cupra Raval, maar die is rijker uitgerust. Hij kost ook 2000 euro minder dan een benzine-Polo en levert wel 36 pk meer vermogen. De duurste ID.Polo is de Style met 52 kWh-batterij, die 34.990 euro kost.

En er komt nog meer aan: begin 2027 komt de ID. Cross, in het voorjaar volgt de ID. Polo GTI (226 pk) en eind volgend jaar de kleine elektrische Volkswagen, die waarschijnlijk ID. Up gaat heten. Pas in 2029 is het tijd voor de elektrische ID. Golf.

Wat vind ikzelf van de Volkswagen ID. Polo (2026)?

Volkswagen is vaak late to the party, ook met een betaalbare EV waren ze niet de eerste. Maar wat is het rijcomfort van de ID. Polo goed voor zo’n compacte auto en wat voelt-ie degelijk aan. De materialen en bediening zijn weer lekker Duits, dus fraai en overzichtelijk. Ook de balans tussen modern design en leuke retro-details is goed. Wie de Europese merken al heeft afgeschreven in de strijd tegen de Chinese concurrenten, moet beslist eens langs bij de Volkswagen-dealer om een proefrit te maken.