Volkswagen zwicht voor kritiek: ID. Polo GTI krijgt hogere topsnelheid

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De Volkswagen ID. Polo staat al bijna in de showroom, maar de GTI komt pas in 2027. Toch zet Volkswagen nu al iets recht. Dat heeft niets met het onderstel of de besturing te maken. Het is een erekwestie.

In het voorjaar van 2027 komt de Volkswagen ID. Polo GTI naar Nederland. Hij staat net als zijn bravere broertjes op het nieuwe MEB+-platform. Volkswagen gaf ons bij de onthulling een officieel kaartje met specs. Daarop staat keurig dat de elektromotor op de vooras 226 pk en 290 Nm koppel levert. En ook dat de elektrische hot hatch daarmee in 6,8 seconden van 0 naar 100 km/h sprint.

We lazen verder en kwamen bij de topsnelheid: 175 km/h. Wij Nederlanders reageerden laconiek. Overdag op de snelweg raken we ons rijbewijs al kwijt als we deze snelheid proberen te halen. Maar in Duitsland was de verbijstering groot. 175 km/h, dat is veel te laag!

Met zo’n snelheid maak je totaal geen indruk op de linkerbaan van de autobahn, waar je op veel trajecten nog zo hard mag rijden als je wilt. Duitsers hebben er zelfs een woord voor: Überholprestige. Zelfs een doodgewone Renault Clio (180 km/h) dwingt de GTI-rijders tot overgave, terwijl het vele lááánge seconden kost om een doodgewone Toyota Aygo X (172 km/h) in te halen.

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Peugeot 208 GTi is sneller

Nog erger is dat vergelijkbare auto’s van de concurrentie sneller zijn. De nieuwe tweeling Opel Corsa GSe-Peugeot 208 GTi haalt 180 km/h en is dus 5 km/h sneller dan de nieuwe snelle Volkswagen. Vol schaamte moet de ID. Polo GTI-rijder naar de rechterbaan opschuiven.

Tja, daar sta je dan met je ‘echte GTI’. Want daar is Volkswagen juist zo trots op: het model krijgt standaard een elektronisch geregeld sperdifferentieel, progressieve besturing en adaptieve DCC-dempers. Via een speciale GTI-modus worden alle systemen in een extra sportieve stand gezet. Die GTI-badge is dus meer dan wat uiterlijk vertoon.

Topsnelheid naar 190 km/h

Toen we reden met de bread-and-butter ID. Polo (houd onze website in de gaten, op 9 september publiceren we de test), hintte een techneut van Volkswagen tijdens het verorberen van een schnitzel echter op een hogere topsnelheid. Die zou nog voor de marktintroductie (voorjaar 2027) worden verhoogd naar 190 km/h. Waarmee de ID. Polo GTI het wedstrijdje ver plassen weer wint van die andere GTi uit Frankrijk. Officieel is het nog niet bekendgemaakt, maar wij durven er nog wel een schnitzel op te verwedden dat 190 km/h de nieuwe top van de ID. Polo GTI is.

De voorverkoop start medio oktober 2026. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.