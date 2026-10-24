Volkswagen ID. Polo blijft ook na prijsverhogingen een goede aanbieding

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We pakken de nieuwe prijslijst van de Volkswagen ID. Polo erbij om de ultieme prijsvergelijking te maken: de elektrische vierling van de Volkswagen-groep. Vier modellen, drie merken, één EV-platform.

Nu alle prijslijsten van de Volkswagen ID. Polo en ID. Cross, de Cupra Raval en de Skoda Epiq online staan, zal in veel huiskamers van Nederland uitgebreid gebladerd, gescrold, geklikt en gerekend worden.

Wij doen gezellig mee en slaan aan het configureren met de volgende harde eisen: de grote batterij van 52 kWh, een navigatiesysteem voor de laadstops onderweg, stoelverwarming voor de koude wintermaanden, lichtmetalen wielen voor de mooiigheid en een trekhaak voor het praktische gemak.

Het relatief hoge trekgewicht van 1200 kg is namelijk wat deze MEB+-­modellen uniek maakt in het elektrische B-segment.

Volkswagen ID. Polo

(454 km, 52 kWh, 211 pk)

Life-uitvoering: 33.490 euro

Navigatiesysteem: 790 euro

Lichtmetalen wielen: 590 euro

Stoelverwarming: 490 euro

Trekhaak: 790 euro

Totaalprijs: 36.150 euro

Zoveel kost de ID. Polo per maand

De Volkswagen ID. Polo is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 379,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen ID. Polo private lease prijzen.

Duurder: Volkswagen ID. Cross

Op het eerste gezicht lijkt de Volkswagen ID. Cross 2000 euro duurder dan de ID. Polo, maar doordat-ie standaard op lichtmetalen wielen staat (i.c.m. 52 kWh) is het prijsverschil in ons geval kleiner. Je betaalt slechts 1310 euro extra voor de luxe van een hogere zitpositie en een nóg grotere kofferbak (475 vs. 441 l). Tegelijkertijd lever je ook bijna 30 kilometer aan rijbereik in

Volkswagen ID. Cross

(426 km, 52 kWh, 211 pk)

Life-uitvoering: 35.490 euro

Navigatiesysteem: 790 euro

Lichtmetalen wielen: standaard

Stoelverwarming: 390 euro

Trekhaak: 790 euro

Totaalprijs: 37.460 euro

Zoveel kost de ID. Cross per maand

De Volkswagen ID. Cross is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 440,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen ID. Cross private lease prijzen.

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Goedkoper: Cupra Raval

Bij de ID. Polo moeten zaken als lichtmetalen wielen en stoelverwarming van de optielijst komen, maar de Business-uitvoering van de Cupra Raval heeft ze gewoon standaard aan boord. Zo kan het dat de nogal kostbare Raval van 33.990 euro onder de streep toch de voordeligste optie is.

Cupra Raval

(444 km, 52 kWh, 211 pk)

Business-uitvoering: 33.990 euro

Navigatiesysteem: 800 euro

Lichtmetalen wielen: standaard

Stoelverwarming: standaard

Trekhaak: 900 euro

Totaalprijs: 35.690 euro

Zoveel kost de Raval per maand

De Cupra Raval is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 399,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Cupra Raval private lease prijzen.

Duurder: Skoda Epiq

Skoda is het merk van de riante kofferbakken en de grote gezinnen met ruimte vretende hobby's. Toch hebben de Tsjechen besloten om de trekhaak alleen te leveren op een relatief dure versie. Dat zorgt ervoor dat ook de Skoda Epiq onder de streep duurder uitvalt dan een ID. Polo. Al moet je de SUV-achtige Epiq eigenlijk tegenover de ID. Cross zetten en die prijsvergelijking wint-ie.

Skoda Epiq

(435 km, 52 kWh, 211 pk)

Business Edition: 36.490 euro

Navigatiesysteem: standaard

Lichtmetalen wielen: standaard

Stoelverwarming: standaard

Trekhaak: 490 euro

Totaalprijs: 36.980 euro

Zoveel kost de Epiq per maand

De Skoda Epiq is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 399,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Skoda Epiq private lease prijzen.