REVIEW - Grootste concurrent van bestverkochte auto 2025 komt uit eigen huis

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Geen auto verkocht vorig jaar beter dan de Skoda Elroq. Maar nu is de Skoda Epiq gearriveerd, die goedkoper is en meer bagageruimte heeft. Hij staat op het bejubelde platform van de Volkswagen ID. Polo.

Wat valt op aan de Skoda Epiq?

De merken van de Volkswagen-groep introduceren dit jaar de ene na de andere betaalbare elektrische auto. Tal van modellen staan op het nieuwe MEB+-platform, met de motor voorin en voorwielaandrijving. Er komen drie carrosserievarianten: een hatchback, een SUV en een kleine stadsauto.

Volkswagen doet in alle drie de categorieën mee. De ID. Polo is nét in Nederland en de ID. Cross komt later dit jaar, terwijl de stadsauto volgend jaar wordt onthuld. Hij gaat waarschijnlijk ID. Up heten, Volkswagen hoopt hem voor 20.000 euro te kunnen aanbieden.

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In dezelfde fabriek als de ID. Polo rolt ook de Cupra Raval van de band. Ze worden beide in het Spaanse Martorell gebouwd. Skoda komt niet met een compacte hatchback, maar wél met een elektrische SUV. De Epiq is de Tsjechische tegenhanger van de Volkswagen ID. Cross. Al is-ie net zo Tsjechisch als churros en een stierengevecht, want de productie van beide modellen vindt plaats in Pamplona. De Epiq kost 26.990 euro, de ID. Cross 1000 euro meer.

Of ook Cupra en/of Skoda met een 20.000 euro-auto komen, is nog steeds niet bekend. Al zou zo'n goedkope EV prima in Skoda's modelaanbod passen. We gaan er dan ook vanuit dat er ook een spotgoedkope Skoda in de pijplijn zit.

Wat is goed aan de Skoda Epiq?

Skoda is het aan zijn stand verplicht om de compacte buitenmaten van de Epiq optimaal te benutten. Daarin zijn ze aardig geslaagd, voorin zit je erg ruim ook achterin heb je best wat ruimte. Voor bagage is 475 liter beschikbaar, wat vijf liter meer is dan de ruim 30 centimeter langere Elroq. Klap je de bank plat, dan beschik je over 1345 liter. Die zee aan ruimte is niet alleen te danken aan de ruimtebesparende torsieas. In tegenstelling tot de Elroq en Enyaq, is de motor voorin geplaatst. De 52 kWh-batterij zit tussen de twee assen.

In een later stadium wordt de Epiq zelfs nog praktischer, want dan krijgt hij een frunk van 25 liter. Skoda verkondigt al jaren het knoppen-evangelie. Ook de Epiq heeft een fijne mix van klassieke knoppen en touchscreenbediening. Uitvoeringen met Vehicle-to-Load kunnen je elektrische fiets opladen of je koffiezetapparaat van stroom voorzien, als je op de camping snakt naar een snelle cafeïne-boost.

Er zijn twee aandrijfvarianten: de Epiq 35 (116 pk) en de Epiq 55 (211 pk), die voor ons klaarstond. Waarschijnlijk volgt nog een derde versie met 135 pk. Vooral bij kleine, functionele auto's valt ons telkens weer op dat hun rijgedrag superieur is aan vergelijkbare auto's op benzine. Ze zijn veel stiller en trekken sneller op, waardoor de beloofde tijd van 7,4 seconden voor de 0-100 realistisch lijkt. Het koppel van 290 Nm is ook al riant. Ter vergelijking: een Kamiq op benzine komt niet verder dan 115 pk, 200 Nm en een 0-100 in 10,2 seconden (versie met DSG-transmissie).

Wat kan beter aan de Skoda Epiq?

De keuzehendel voor de rijprogramma's zit, zoals in veel auto’s van het Volkswagen-concern, rechts aan de stuurkolom. Dat is even wennen, want de bediening van de ruitenwissers, die je daar zou verwachten, is naar de richtingaanwijzerhendel verhuisd.

Een snellaadkampioen is de Epiq niet, het kan in de topversie met maximaal 105 kW. De basisversie komt zelfs niet verder dan 50 kW.

Helaas kun je de remenergie niet zo makkelijk terug de batterij in laten stromen als in de grote Peaq. Die heeft flippers aan het stuur, maar bij de Epiq moet je de regeneratie via het touchscreen aanpassen. Nog een minpunt: een warmtepomp is niet standaard.

Wat is de prijs van de Skoda Epiq?

De Epiq staat al bij de dealer en is er in vier smaken, één met de kleinste batterij en drie met de grootste.

Epiq 35 Essence 35 (26.990 euro)

Epiq 55 Selection Launch Edition (33.990 euro)

Epiq 55 Business Launch Edition (34.990 euro)

Epiq 55 First Edition (36.990 euro)

Wat vind ikzelf van de Skoda Epiq?

De sterren staan gunstig voor de Epiq. Een epische status is binnen handbereik dankzij zijn ruime interieur, goede afwerking, volwassen comfort en vlotte aandrijving. Daarmee vergroot de Epiq de kans dat Skoda aan het einde van 2026 nog steeds fier op de tweede plaats staat staan in de Europese verkooplijsten. Al kan het zijn dat de Elroq vanaf nu de tweede viool gaat spelen.

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