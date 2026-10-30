Waarom Volkswagen niet blij is dat zijn EV's over de toonbank vliegen

Nieuws

Volkswagen verkoopt meer elektrische auto's dan ooit, en toch kijken ze op het hoofdkantoor in Wolfsburg met een zorgelijk gezicht naar de cijfers. Dat heeft alles te maken met een opvallende bekentenis van de financiële topman.

Het Volkswagen-concern, waar ook merken als Skoda, Audi en Cupra onder vallen, leverde in het derde kwartaal in Europa 209.100 elektrische auto's af. Dat is bijna 20 procent meer dan een jaar eerder. En de vraag blijft groot: van alle auto's die Europeanen bij het concern hebben besteld, is inmiddels 40 procent volledig elektrisch.

Miljardenverlies

Toch sloot het concern het kwartaal af met een nettoverlies van 5,8 miljard euro. Dat komt vooral door een afschrijving van 6,4 miljard euro op dochtermerk Porsche. Porsche verwacht de komende jaren minder winst te maken, waardoor het sportwagenmerk op papier minder waard is geworden. Er gaat daarbij geen geld de deur uit, maar het drukt wel flink op het resultaat. Daarnaast hebben de snel krimpende Chinese markt en Amerikaanse importheffingen Volkswagen geld gekost.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

Minder winst per elektrische auto

Maar ook de groeiende EV-verkoop helpt Volkswagen niet. "We verdienen momenteel minder aan elektrische auto's dan aan auto's met een verbrandingsmotor", zei financieel directeur Arno Antlitz bij de presentatie van de cijfers. Elektrische auto's zijn duur om te ontwikkelen en te bouwen, terwijl Chinese merken in Europa met scherpe prijzen de concurrentie aangaan.

Tegelijk kan Volkswagen niet zomaar op de rem trappen. Door de Europese CO2-regels moet het concern juist meer EV's verkopen om boetes te ontlopen. Volkswagen pleit daarom voor minder strenge regels.



Hoe krap het is, blijkt uit de marge: zonder eenmalige posten houdt Volkswagen na negen maanden minder dan 4 euro over aan elke 100 euro omzet. Volgens Antlitz is dat "te laag om sterk te blijven investeren in onze toekomst". Volkswagen kan zich volgens hem geen tijdverlies veroorloven en moet "snel en daadkrachtig" ingrijpen. Hoe dat eruit gaat zien, moet de komende maanden blijken.

MAAK AUTO REVIEW JOUW FAVORIETE NIEUWSBRON BIJ GOOGLE'

Ook elektrische Golf geraakt

Een eerste voorbeeld is er al. Volkswagen legt het voorbereidende werk aan de volledig elektrische Golf in de fabriek in Wolfsburg stil, meldt Automotive News Europe op basis van een interne memo. De fabriek ligt 300 miljoen euro achter op de besparingsdoelen. "Dat werk kunnen we ons op dit moment gewoon niet veroorloven", schrijft Thomas Schäfer, de topman van Volkswagen en de andere volumemerken van het concern. Volgens de ondernemingsraad, die de werknemers vertegenwoordigt, verschuift de introductie van de elektrische Golf daardoor niet.