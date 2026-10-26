Deze Volkswagen moest China veroveren, maar bijna niemand wil ‘m hebben

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Het plan van Volkswagen was om in China maandelijks 3622 exemplaren van de ID. Unyx 08 te verkopen. In werkelijkheid zijn het er maar 267 ...

Dankzij Reuters weten we dat de Chinese plannen van Volkswagen niet op de rolletjes lopen. In 2023 leek de samenwerking met Xpeng nog zo’n goed idee: Volkswagen kon zijn modelgamma sneller uitbreiden en vaart zetten achter de ontwikkeling van software en autonoom rijdende auto’s. Hieronder linken we naar het artikel van drie jaar geleden.

Over vroeger gesproken: er was een tijd dat bijna 50 procent van de winst van de Volkswagen-groep te danken was aan China. Tegenwoordig is dat aandeel nog maar circa 10 procent.

Volkswagen kijkt jaloers naar Zeekr en Tesla

In april 2026 kwam de Volkswagen ID. Unyx 08 op de Chinese markt en de verwachting binnen Volkswagen was dat ze er maandelijks 3622 van zouden verkopen. Maar na vijf maanden bleef de teller steken op gemiddeld 267 exemplaren.

Dat is extra zuur als je bedenkt dat de oorspronkelijke voorspelling van 3622 exemplaren niet overdreven veel is voor Chinese begrippen. Dat zou neerkomen op 18.100 stuks in vijf maanden tijd. De Zeekr 7X is een directe concurrent van de ID. Unyx 08 en daarvan gingen er 21.575 over de toonbank in dezelfde periode.

Volkswagen kijkt pas echt jaloers naar Tesla, dat 145.175 exemplaren van de Tesla Model Y wist te verkopen. Ruim 100 keer (!) zoveel als de in totaal 1333 stuks van VW’s elektrische SUV. Neem deze cijfers trouwens wel een korreltje zout, want ze komen van dataplatform ThinkerCar en mogelijk zijn de werkelijke verkoopcijfers net even anders.

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Oorzaak: de auto, de prijs en het netwerk

Meerdere factoren worden genoemd als oorzaak. Om te beginnen de auto zelf: met een prijs van ongerekend 31.000 euro, kost hij minstens evenveel als zijn Chinese concurrenten, maar biedt-ie minder hightech functies. Zo laadt de Zeekr 7X sneller en heeft de Xiaomi YU7 meer geavanceerde sensoren.

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Dan is er het dealernetwerk: Volkswagen verkocht de ID. Unyx 08 alleen bij een nieuw dealernetwerk met ongeveer 160 filialen, waardoor meer dan 3000 dealers in andere netwerken niet benut werden. Met als resultaat dat potentiële klanten niet eens wisten dat de auto bestaat.

Inmiddels heeft Volkswagen de prijzen verlaagd en de verkoopverwachtingen bijgesteld.