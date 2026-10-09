Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 41 (2026)

Nieuws

De afgelopen dagen maakte vooral Citroën ons erg blij, terwijl we een beetje verdrietig werden van Volvo. Goed nieuws, slecht nieuws, Top en flop.

Top - de Eend komt terug, ja nu echt!

Al jaren doen geruchten de ronde over de terugkeer van de Citroën 2CV, beter bekend onder de koosnaam Eend. Maar nu gaat het er toch echt van komen. En Citroën belooft dat-ie spotgoedkoop wordt. Net als zijn illustere oervader.

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Top - Vernieuwde Volkswagen ID.4 krijgt terecht nieuwe naam

De Volkswagen ID.4 is op zoveel punten aangepast dat 'metamorfose' een passender begrip is dan 'facelift'. Zelfs zijn naam is veranderd, hij gaat nu door het leven als ID. Tiguan.

Top - Hyundai Ioniq 3 ziet er niet alleen leuk uit

Hyundai stuurt een eigenwijze uitdager op de Volkswagen ID. Polo af. Met een zelfverzekerde prijs en een gewaagd uiterlijk laat de Hyundai Ioniq 3 zijn ambities zien.

Flop - Goedkoop blijkt baalkoop

Geen auto werd in september in Groot-Brittannië zo vaak verkocht als de Jaecoo 7. Maar uit een groot Brits onderzoek blijkt dat lang niet elke koper blij is met zijn aankoop.

Flop - Volvo niet overal zo geliefd als hier

Nederland is een Volvo-land, maar de aarde is niet een … ehm … Volvo-wereld. In het derde kwartaal gingen de wereldwijde verkoopcijfers hard onderuit.

Flop - Volkswagen ID. Polo nu al duurder dan 25 mille

De Volkswagen ID. Polo kwam op de Nederlandse markt met een basisprijs van 24.990 euro. Dat was precies het bedrag dat Volkswagen jaren geleden had beloofd bij de onthulling van het model. Nu vliegt die belofte het raam uit.