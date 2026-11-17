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Een elektrische auto tweedehands kopen voelt voor veel mensen nog als een gok, vooral vanwege de accu. Een nieuwe verkiezing probeert die twijfel weg te nemen met harde data, en daar rolt een opvallend nuchtere winnaar uit.

De Volkswagen ID.4 is verkozen tot EV Occasion van het Jaar 2026. De prijs is een initiatief van EV Update, een Nederlands platform over elektrisch rijden. Dat werkte daarvoor samen met drie partijen die dagelijks met tweedehands auto's bezig zijn: Indicata, dat marktdata over occasions verzamelt, Aviloo, een bedrijf dat de conditie van accu's test en certificeert, en verkoopsite Marktplaats.

Geen jurygevoel, maar cijfers

Dat maakt deze verkiezing anders dan de meeste autoprijzen. Waar bij de bekende Car of the Year een jury van journalisten rijdt en punten verdeelt, keek EV Update vooral naar hoe een model het in de praktijk doet op de occasionmarkt. Daarbij telden vier dingen mee: hoeveel exemplaren er echt verkocht worden, hoe snel ze een nieuwe eigenaar vinden, hoe stabiel de prijs blijft en hoe gezond de accu na een paar jaar nog is.

Volgens de organisatie scoort de ID.4 op al die punten sterk. Losse cijfers per onderdeel zijn niet gepubliceerd, maar de boodschap is duidelijk: dit is een elektrische auto die gewild blijft, zijn waarde vasthoudt en waarvan de accu niet snel inlevert. Opvallend is de kanttekening die EV Update er zelf bij plaatst: succes in de nieuwverkoop betekent niet automatisch dat een model ook een goede occasion is.

De accu blijft het grote vraagteken

Een benzineauto met 100.000 kilometer op de teller kun je redelijk inschatten. Bij een elektrische auto hangt de waarde voor een groot deel af van één onderdeel dat je niet kunt zien. Een model waarvan bekend is dat de accu doorgaans goed overeind blijft, haalt dus een flink deel van het risico weg.

Daar komt bij dat de overheid tweedehands elektrisch rijden wil stimuleren. Er ligt een voorstel voor een sloop- en aanschafpremie van maximaal €6000 voor huishoudens met een lager of middeninkomen, die een oude brandstofauto laten slopen en overstappen op een elektrische occasion of private lease. Het gaat nog om plannen, dus definitief is het niet.

Kopen of leasen

Wie het accurisico liever helemaal niet zelf draagt, kan ook naar private lease kijken. Je betaalt dan een vast bedrag per maand, onderhoud, verzekering en wegenbelasting zitten in de prijs en na afloop gaat de auto gewoon terug. Dat kan inmiddels ook met tweedehands auto's. Leaseplatform Mobilist heeft bijvoorbeeld een ruim aanbod aan private lease-occasions, en een Volkswagen private lease begint daar vanaf €287 per maand. Dat bedrag geldt wel bij een looptijd van 60 maanden en 5000 kilometer per jaar, dus wie meer rijdt, betaalt meer.

Of de ID.4 over een paar jaar nog steeds bovenaan staat, is de vraag. De markt voor elektrische occasions groeit snel en er schuiven steeds nieuwere modellen door. Maar voor nu laat de verkiezing vooral zien dat een tweedehands elektrische auto geen gok hoeft te zijn, zolang je weet waar je op moet letten.