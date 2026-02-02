Review: MG S6 EV troeft Skoda Enyaq en VW ID.4 af, maar niet met zijn prijs

Tests

Chinese auto’s moeten het vaak van hun lage prijs hebben, maar dat is bij de nieuwe MG S6 niet het geval. Sterker nog: de elektrische SUV is duurder dan zijn concurrenten. Als de S6 niet goedkoop is, waar wil MG potentiële klanten dan mee overtuigen?



Wat valt op aan de MG S6 EV?

Toen ik als student het oude Samsung-toestel van mijn vader definitief in gruzelementen had laten vallen, besloot ik voor mijn volgende telefoon te kiezen voor een Xiaomi. Die kostte namelijk maar 200 euro, en had toch vergelijkbare of zelfs betere specificaties dan telefoons van Samsung, Google of Sony die minstens drie tot vier keer zo duur waren.

Hoewel ik - nu ik ouder en wijzer ben - om verschillende redenen niet dezelfde keuze zou maken (privacy komt in gedachte …), blijft het Chinese prijsargument vaak een sterke. Dat geldt voor telefoons, maar ook zeker voor auto’s. Zie als consument maar eens nee te zeggen tegen een auto die op papier hetzelfde levert, maar dan voor duizenden euro’s minder.

Toen Chinese auto’s net in Nederland waren, moesten zij het inderdaad van hun lage prijs hebben. Een goed voorbeeld is de MG ZS, een voorloper van de MG S6 EV. Hij kwam in 2019 naar Nederland en was destijds te bestellen vanaf 30 mille. Zeker voor die periode was dat een zeer scherpe prijs voor een elektrische SUV.

Hoe anders is de situatie nu met de MG S6. De prijs is namelijk helemaal niet zo scherp. De vanafprijs (45.750 euro) ligt zelfs hoger dan die van de Skoda Enyaq (42.990 euro) en de Volkswagen ID.4 (39.990 euro) - de twee concurrenten die de Chinezen scherp in het vizier hebben. Toch hoeven de verkopers van MG niet met hun mond vol tanden te staan wanneer een klant vraagt waarom de S6 op aarde is, want er zijn wel degelijk redenen aan te dragen om voor de MG te kiezen …

Wat is goed aan de MG S6 EV?

De mooie materialen die je tegenkomt in het interieur zijn een goede reden om toch voor de S6 te kiezen. Alles wat je aanraakt is zacht. Zelfs voor de oppervlakken onder heupniveau heeft MG niet geshopt bij Temu, Aliexpress of Alibaba. Nog een groot pluspunt: de rij fysieke knoppen die je onder het centrale touchscreen van 12,8 inch vindt. Met deze prettige knoppen bedien je het volume en de klimaatregeling. Zo zien we het graag!

Een ander verkoopargument is de overdadige ruimte. Op de achterbank zit je als een vorst. Een middentunnel ontbreekt, dus drie volwassenen kunnen hun voeten kwijt. Ook de bagageruimte is fors te noemen. Samen met de frunk van 102 liter heb je in totaal de beschikking over maar liefst 674 liter. Als je de achterbank naar beneden klapt groeit de laadruimte tot maar liefst 1910 liter. Daarmee verslaat de MG de Enyaq (585 tot 1710 liter) en de ID.4 (543 tot 1575 liter) ruimschoots.

Maar dan hebben we nog niet eens het grootste pluspunt van de elektrische SUV belicht: de standaarduitrusting is enorm uitgebreid. MG levert de S6 standaard met 20-inch lichtmetaal, een panoramadak, een 360-gradencamera, een head-up display (een primeur voor MG), 11 luidsprekers en een warmtepomp.

Als je datzelfde wensenlijstje voorlegt bij de Skoda- of Volkswagen-verkoper, tellen ze zonder pardon duizenden euro’s bij het eindbedrag van je offerte. Voor de warmtepomp alleen durven beide merken bijvoorbeeld meer dan 1000 euro te vragen. Dan kan de basisprijs wel lager liggen, als je voor elke optie je portemonnee moet trekken, ben je alsnog veel duurder uit. Bij MG hoef je alleen je favoriete kleur te kiezen. Goud is standaard en de andere kleuren kosten 650 euro extra.

Strikt genomen is de lakkleur niet de enige keuze die je moet maken, je moet ook nog de knoop doorhakken over de aandrijflijn. Wordt het de achterwielaangedreven Long Range met 244 pk vermogen, 350 Nm koppel en 530 kilometer range, of de vierwielaangedreven Dual Motor met 361 pk, 540 Nm en 485 kilometer?

Wij nemen de laatstgenoemde een paar uurtjes mee, en het zal je bij het zien van de specificaties niet verbazen dat de S6 Dual Motor lekker rap is. Binnen 5,1 seconden zit je vanuit stilstand al op 100 km/h. Wat je niet ziet op de specificatielijst maar wat wel relevant is, is dat de grote SUV erg prettig geveerd is en heel comfortabel rijdt. Het is opvallend stil aan boord en ook het stuurgedrag valt in de smaak: licht, maar met gevoel.

Wat kan beter aan de MG S6 EV?

Als we instappen vergeten we helemaal te kijken naar de ‘hulpsystemen’. En dat hebben we geweten ook. Niet lang na vertrek begint de S6 met piepen en houdt hij ook niet meer op. Totdat we in het MG Pilot-menu duiken en alle schuifjes naar links zetten.

We maken ons even zorgen of het wel genoeg is om de auto echt het zwijgen op te leggen, aangezien veel landgenoten van de MG ook bij het uitzetten van de systemen blijven piepen, maar bij de S6 betekent uit ook écht uit.

En er is nog meer goed nieuws. Je kunt je favoriete instellingen (die van ons laten zich raden …) onder een sneltoets zetten. Hiermee kun je na het starten van de auto met één druk op die knop teruggaan naar die instellingen. Zo hoef je niet elke keer op alle schuifjes te drukken. Nog liever hadden we dit op een fysieke knop gehad zoals Renault en Dacia dat doen, maar dit is al prettig.

Wat opvalt zodra je instapt, is de enorme ‘middentunnel’ voorin (zie foto´s hierboven). Die zorgt voor een cockpitachtig gevoel, maar gaat wel ten koste van de ruimtelijkheid. Al snel ben je onbewust aan het knietjevrijen met het grote paneel.

Dan over de elektrische prestaties. We meten een verbruik van 20 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij van 77 kWh helemaal leeg, dan kom je 385 kilometer ver. Dat ligt 100 kilometer onder de fabrieksopgave. En als je de batterij dan weer vol wil laden, kom je erachter dat de S6 op dat vlak geen snelle jongen is: de SUV laadt met maximaal 144 kW. Dat is in dit deel van de markt een beetje ondermaats. Om de auto van 10 naar 80 procent te krijgen via een DC-lader kost dan ook 38 minuten. Dat is wel een heel lange koffiepauze.

Tot slot: MG spreekt zelf van een ‘premium geluidssysteem’, maar ik heb in tijden niet zulke vlakke, fletse en bovendien schelle tonen uit autospeakers horen komen. Begrijp me niet verkeerd, bij een gemiddeld popnummer met het volume op standje wachtkamer zul je daar niet veel merken. Maar als je wat meer uitgesproken genres met meer enthousiaste tonen afspeelt, kom je van de koude kermis thuis.

Wat is de prijs van de MG S6 EV?

De MG S6 EV is vanaf begin februari te bestellen bij de Nederlandse dealers. De Luxury Long Range heeft een vanafprijs van 45.750 euro. Daarboven staat de vierwielaangedreven Luxury Dual Motor, die 48.750 euro kost. Zoals we eerder al aangaven zit daar op de metallic kleuren (650 euro) na geen optielijst meer bij.

Wat vind ikzelf van de MG S6 EV?

Mijn track record met Chinese auto’s is niet best: altijd zit ik te worstelen met de rijhulpsystemen, en van enig gevoel tijdens het rijden is geen sprake. Daarom heeft de MG S6 mij verrast met zijn rijeigenschappen. De auto rijdt stil, comfortabel en stuurt ook prima. Bovendien is-ie enorm ruim. Het design is nogal dertien-in-een-dozijn en roept weinig emotie op, maar dat lijkt me voor de gemiddelde consument niet zo relevant. Die willen gewoon veel waar voor hun geld en dat biedt de MG S6 beslist.

Wil je toch een wat scherpere prijs en heb je niet zoveel ruimte nodig? Ook dan kun je bij MG terecht, en wel bij de MG S5 (zie review hieronder).