Skoda slaat vooroordeel EV's van tafel: caravangewicht Elroq en Enyaq stijgt gigantisch

Caravanliefhebbers klaagden altijd dat elektrische auto's niet geschikt zijn om hun geliefde sleurhut te trekken. Vaak klopte dat ook, maar de meeste versies van de Skoda Elroq en Skoda Enyaq kun je dat vanaf nu niet meer verwijten.

Met de elektrische Skoda Elroq kon je tot voor kort een (geremde) caravan of aanhanger van maximaal 1000 kilo trekken. De grotere Skoda Enyaq gooide de handdoek in de ring bij 1200 kilo. Ja zelfs de versie met twee elektromotoren en vierwielaandrijving.

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

Aanpassingen elektrische aandrijflijn

Daar moet je bij veel Nederlanders niet mee aankomen. Nederland is immers het land met het grootse aantal caravans per hoofd van de bevolking ter wereld. Daarnaast is Nederland door ons belastingbeleid een belangrijke markt voor elektrische auto's.

Bij Skoda moeten ze gedacht hebben: één en één is twee. En dus gingen ze aan de slag met het thermische beheer en de software van de elektrische aandrijflijn van de Elroq en Enyaq.

Trekgewicht stijgt met 800 tot 1000 kg

En met resultaat; de Elroq verdraagt nu geremde caravans tot 1800 kg aan de trekhaak en de Enyaq krikt het gewicht zelfs met maximaal 1000 kg op tot 2200 kg.



Helaas zijn er ook twee uitzonderingen. De versies met de kleinste batterij moeten het nog met het oude geremde trekgewicht doen. Bij de Elroq 60 bedraagt dat 1000 kilo, bij de Enyaq 60 is het 1200 kg. Zie hieronder het volledige overzicht.

Trekgewichten elektrische Skoda's

Skoda-model Trekgewicht ongeremd Trekgewicht geremd Elroq 60 750 kg 1000 kg Elroq 85 750 kg 1800 kg Elroq RS 750 kg 1800 kg Enyaq 60 750 kg 1200 kg Enyaq 85 750 kg 2000 kg Enyaq RS 750 kg 2200 kg

Deze nieuwe gewichten gelden alleen voor nieuwe Elroqs en Enyaqs, niet voor bestaande modellen.