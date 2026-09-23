Tot 6000 euro subsidie voor een elektrische auto: dit zijn de 3 belangrijkste voorwaarden

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Wie zijn oude benzine- of dieselauto wil inruilen voor een elektrische auto, kan straks rekenen op maximaal 6000 euro subsidie. Maar daar zitten wel voorwaarden aan.

Het doel van het kabinet is om elektrisch rijden ook bereikbaar te maken voor mensen met een lager of middeninkomen. Voor de regeling is in totaal 52,4 miljoen euro gereserveerd.

Dat klinkt als een hoop geld, maar uitgaand van het maximale subsidiebedrag, gaat het om maar zo'n 8700 auto's. Bij een occasionverkoop van 2,1 miljoen stuks (2025) is dat een druppel op een gloeiende plaat.

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Eerder konden we al melden dat er een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto's in de maak was, nu zijn ook de voorwaarden en bedragen bekendgemaakt. Oké, het is allemaal nog voorlopig, maar het moet raar lopen als er nog heel veel aan wordt gesleuteld.

Voorwaarde 1: de elektrische auto

Het moet om een tweedehands elektrische personenauto gaan. De oorspronkelijke catalogusprijs dient volgens het huidige voorstel tussen de 12.000 en 60.000 euro te liggen.

Vooral die bovengrens is interessant, want die ligt een stuk hoger dan bij eerdere subsidieregelingen voor elektrische auto’s. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook tweedehands Tesla's Model 3 en gebruikte Tesla's Model Y in aanmerking komen, evenals Kia EV6-occasions, gebruikte Hyundai's Ioniq 5 en tweedehands Skoda's Enyaq en Volkswagens ID.4

Voorwaarde 2: inkomensgrens

De hoogte van de subsidie wordt volgens de huidige plannen afhankelijk van het individuele verzamelinkomen. Voor het eerste jaar stelt het kabinet twee bedragen voor:

Bij een verzamelinkomen van 12.500 tot en met 27.533 euro bedraagt de subsidie 6000 euro .

bedraagt de subsidie . Bij een verzamelinkomen van 27.534 tot en met 35.793 euro bedraagt de subsidie 4000 euro.

Het gaat daarbij om het verzamelinkomen van de persoon die de subsidie aanvraagt, en dus niet om het brutoloon. Wat jouw verzamelinkomen is, kun je meestal vinden op je definitieve aanslag inkomstenbelasting of in Mijn Belastingdienst. De bedragen en inkomensgrenzen zijn nog voorstellen en kunnen voor de definitieve invoering worden aangepast.

Voorwaarde 3: oude auto in de shredder

Alleen een elektrische occasion kopen is niet voldoende. Een belangrijke voorwaarde is dat je al een oudere brandstofauto bezit en deze laat slopen.

Die auto moet volgens de nu gepubliceerde voorwaarden minimaal één jaar op jouw naam staan. Even voor 500 euro een slopertje scoren en die na twee weken voor een frisse EV inruilen, gaat dus niet werken.

Daarnaast moet het een personenauto zijn die in emissieklasse Euro 0 tot en met Euro 4 valt. Dan hebben we het over auto's uit het jaar eh ... nul tot pakweg 2009. En dan moeten de emoties opzij, want de subsidie krijg je alleen als je je oude trouwe diesel- of benzinebeestje inlevert bij een RDW-erkende sloper.

Op deze manier wil het kabinet voorkomen dat de regeling leidt tot de aanschaf van extra auto's. Het is juist de bedoeling dat oudere, relatief vervuilende auto's uit het straatbeeld verdwijnen.

Ook subsidie bij private lease

Een beetje gebruikte EV kost zomaar 15.000 euro. Na aftrek van de maximale subsidie moet je dus nog 9000 euro ophoesten. Lukt jou dat niet in één keer? Dan hoeft dat waarschijnlijk niet. Het kabinet wil de subsidie namelijk ook beschikbaar maken voor mensen die een gebruikte elektrische auto via private lease rijden. Aanvullende voorwaarde: het leasecontract moet het Keurmerk Private Lease dragen.

In de verdere uitwerking van de regeling wordt de subsidie bij private lease naar verwachting verwerkt in een lagere maandelijkse leaseprijs, in plaats van als één bedrag te worden uitgekeerd.

Wanneer subsidie aanvragen?

Dat kan nog niet. Hoewel het kabinet inmiddels bedragen en een groot deel van de voorwaarden heeft gepubliceerd, is de regeling nog in ontwikkeling.

Ook benadrukt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat de subsidiebedragen, inkomensgrenzen en andere voorwaarden nog kunnen veranderen voordat de regeling definitief wordt vastgesteld. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is beoogd als uitvoerder.

Wie vanwege de subsidie overweegt zijn huidige auto te laten slopen of alvast een elektrische occasion te kopen, doet er daarom goed aan te wachten tot alle kleine lettertjes bekend zijn.