Met deze 10 tweedehands EV's hoef je niet bang te zijn dat de batterij kapot gaat

Ben je bang dat de accu van een tweedehands elektrische auto snel kapot gaat? Volgens een Zweeds onderzoek loopt het zo’n vaart niet. Zeker als je een model kiest uit de onderstaande top 10.

Kvdbil is een van de grootste online aanbieders van tweedehands auto’s in Zweden. Het bedrijf wilde graag weten hoe gezond de accu’s van stekkerauto’s nog zijn wanneer ze de occasionmarkt betreden.

1300 tweedehands stekkerauto's getest

Om die reden onderwierp Kvdbil ruim 1300 auto’s aan een accutest. De resultaten geven volgens de Zweedse onderneming een goed inzicht in de levensduur van EV-batterijen.

Kia kan een gat in de lucht springen na het onderzoek. Vrijwel alle modellen van het Koreaanse merk sprongen er positief uit met de State of Health (SoH) van hun batterijen. Maar ook Tesla laat mooie resultaten zien.

80 procent heeft zeer gezonde accu

Hoewel de resultaten per merk uiteenlopen, is het totaalbeeld positief. Bijna acht van de tien auto’s (79%) in het onderzoek krijgen de hoogste score in het driesterrensysteem van Kvdbil. Dat wil zeggen dat ze een SoH van meer dan 90 procent hebben. Oftewel: ze hebben nog tussen de 90 en 100 procent over van hun oorspronkelijke accucapaciteit.

Geavanceerde batterijtechniek

De teruggang van de capaciteit verloopt bij moderne batterijen veel langzamer dan pakweg 15 jaar geleden. Dat is te danken aan de steeds geavanceerdere (koel)techniek en slimmere ontwerpen.

Martin Reinholdsson, testverantwoordelijke bij Kvdbil, is van mening dat het resultaat de mythe ontkracht dat de batterijen van tweedehands elektrische auto’s niet lang meegaan. “Zelfs na enkele jaren gebruik hebben de meeste oplaadbare batterijen nog veel te bieden – iets wat bestuurders bovendien kunnen verbeteren met goed laadgedrag.”

