Tesla verkoopt in dit land meer auto's dan alle andere merken bij elkaar

Nieuws

De gloriedagen van 2023 en 2024 zijn nog niet helemaal terug, maar Tesla krabbelt op na een zwakker 2025. In één Europees land verkoopt het merk inmiddels zelfs meer auto’s dan alle concurrenten samen.



In de eerste week van maart bereikte Tesla in Noorwegen een ongekend marktaandeel van 53,4 procent. Daarmee verkocht het merk meer auto’s dan alle andere merken samen, en is het bovendien de beste start van maart ooit voor Tesla in het Scandinavische land.

Hou alles van Tesla en alle andere automerken in de gaten met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Sterke cijfers in Europa

De prestaties in Noorwegen staan niet op zichzelf. Tesla noteert stevige groeicijfers in meerdere landen. In februari, vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder, steeg de verkoop in Roemenië met 243 procent, terwijl Finland en Portugal groeicijfers van respectievelijk 175 en 105 procent noteerden.

Ook in grotere markten als Duitsland en Frankrijk zit de vaart erin, met stijgingen van 59 en 55 procent ten opzichte van februari vorig jaar.

Zoom je in op Noorwegen, dan vallen de cijfers nog meer op. Tesla staat daar dit jaar tot nu toe op een marktaandeel van 22,4 procent, waarbij de helft daarvan uit die ene sterke week in maart komt.

Standard-modellen

Een belangrijke factor achter het succes is het aanbod. Tesla heeft het gamma recent naar beneden uitgebreid met nieuwe instapversies van de Model 3 en Model Y, waarbij onder meer het scherm voor achterpassagiers en grotere wielen zijn geschrapt.

Daarmee worden de hardlopers van Tesla bereikbaarder voor een bredere groep kopers, wat juist in prijsgevoelige markten voor extra vraag kan zorgen.

Daarnaast is de zevenzitter van de Model Y in verschillende markten weer beschikbaar. Al is het de vraag of iedereen zo blij wordt van die extra twee stoelen (lees bericht hieronder) …

Vooruitkijken naar groei

Voor de toekomst lijkt Tesla zich minder te richten op nieuwe modellen, en juist meer op software. Het merk probeert al langer om zijn Full Self-Driving-systeem goedgekeurd te krijgen in Europa, en probeert via demonstraties toezichthouders te overtuigen.