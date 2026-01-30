Review: Tesla schrapt wel erg veel luxe bij goedkope Model Y Standard

Tests

Wij testen de goedkoopste Tesla Model Y van Nederland: de nieuwe Standard-uitvoering. Wat krijg je allemaal voor 39.990 euro en – nog belangrijker – wat allemaal niet?

Wat is opvallend aan de Tesla Model Y Standard?

Je buurman kan aan het subtiel andere uiterlijk zien dat je in de goedkope Model Y rijdt. De koplampen (en achterlichten) worden niet met elkaar verbonden door een lichtbalk en de nieuwe Aperture-velgen ogen niet erg fraai. Nuttig zijn ze wel, want dankzij de aerodynamische wieldoppen is dit de zuinigste Model Y van allemaal.

Uit onze actieradiustest op 100 km/h rolt een verbruik van slechts 14,3 kWh/100 km en daar zijn andere automerken maar wat jaloers op. Zo kun je met de relatief kleine batterij van 58 kWh (netto) toch 406 kilometer afleggen.

De ‘grappigste’ rariteit van de Model Y is het glazen dak dat binnenin is afgedekt met een stoffen hemelbekleding. Daar gaat je felbegeerde panoramadak. Toch ziet het interieur er normaal uit – je krijgt geen argwaan als je wachtend voor een rood verkeerslicht nieuwsgierig omhoog kijkt.

Door het dak vanbinnen met stof af te dekken, blijft de temperatuur in het interieur beter beheersbaar. Tesla gebruikt in de Model Y Standard namelijk goedkoper glas, zonder de reflecterende coating die in de duurdere uitvoeringen de warmte buiten houdt.

Wat is goed aan de Tesla Model Y Standard?

Ondanks alle aanpassingen en besparingen, waarover we nog niet zijn uitgepraat (zie vraag 3), presteert de Model Y Standard ijzersterk op de vertrouwde vlakken. De zuinige aandrijflijn met één elektromotor op de achteras kwam al ter sprake. De ruime cabine met grote kofferbak blijft een goede reden om voor de Model Y te kiezen, evenals de snelle en slimme software op dat grote touchscreen. En hoewel EV’s van andere merken tegenwoordig ook kunnen snelladen bij Superchargers, werkt het toch het fijnst als je in een Tesla rijdt.

Wij testen de Model Y Standard in de winter en zijn blij dat de boekhouders de stoelverwarming van de voorstoelen ongemoeid hebben gelaten (de verkoelende ventilatiestand is wel wegbezuinigd). En de trekhaak die berekend is op 1600 kg behoort nog steeds tot de mogelijkheden – vind maar eens een elektrische SUV van 40 mille die zulke zware aanhangers en caravans mag trekken. Maar als je van plan bent om de Model Y zo hard aan het werk te zetten, overweeg dan de recent onthulde Standard Longe Range met grotere batterij (ca. 75 kWh).

Wat kan beter aan de Tesla Model Y Standard?

We snappen dat sommige luxezaken moeten sneuvelen als je een auto goedkoper in de markt wilt zetten, maar Tesla draaft een beetje door. Zo is het ronduit onhandig dat je voortaan de rugleuning handmatig moet omklappen door naar het achterportier te lopen en vervolgens aan lussen bij de zitting te trekken. Is er niet genoeg in de kosten gesneden door de passagiers op de achterbank hun beeldscherm af te pakken? En de leren bekleding te vervangen door stof?



Het rijgedrag lijdt er ook onder. Toen de nieuwe Model Y op de markt kwam, merkten we een duidelijke sprong voorwaarts in weggedrag en comfort. Het rijgedrag ging van prima naar ronduit goed. Onderweg met de Model Y Standard wanen we ons weer in de oude Model Y.

Wat moet je weten over de prijs van Tesla Model Y Standard?

Tesla brengt de Model Y Standard met een WLTP-bereik van 534 kilometer op de markt voor 39.990 euro. Maar dat bedrag is niet in beton gegoten, want het merk stunt regelmatig met zijn prijzen. Op dit moment geeft Tesla een inruilpremie van 2500 euro en we sluiten toekomstige prijsverlagingen (of verhogingen) niet uit.

Voor de Standard is de optielijst teruggebracht tot drie lakkleuren (wit, grijs en zwart). Voor meer keuzevrijheid en de vertrouwde luxe uitrusting ben je aangewezen op de Premium-uitvoering van 50.990 euro. Dat is een fors prijsverschil, maar je krijgt ook een grotere batterij.

Wat vind ikzelf van de Tesla Model Y Standard?

Veel van de besparingen kunnen mij weinig schelen. Stoffen bekleding in plaats van leer? Prima! Geen lichtbalken tussen de koplampen of de achterlichten? Lig ik niet van wakker. Een glazen dak met een hemeltje van stof? Een beetje raar, maar er gebeuren in de wereld wel gekkere dingen.

Het zit mij wel dwars dat het rijgedrag er merkbaar op achteruit is gegaan. Toen de nieuwe Model Y op de markt kwam, was de voorwaartse sprong in wegligging en veercomfort duidelijk merkbaar en ik vind het moeilijk om op die gebieden en stap terug te doen.