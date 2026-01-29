EV-wintertest ADAC: deze twee modellen zakken hopeloos door het ijs

Nieuws

De Duitse ADAC heeft veertien elektrische gezinsauto’s door een ijzige stresstest gehaald. En daaruit blijkt: niet elke EV kan goed tegen de kou …



De ADAC gebruikte een echte snelwegrit van München naar Berlijn als basis voor de test. Die route werd vooraf in de praktijk gereden en vervolgens één op één nagebootst op een testbank. Zo legden alle auto’s exact dezelfde omstandigheden af: 582 kilometer bij een buitentemperatuur van nul graden en een constante snelheid van 130 km/h.

Daarbij werd niet alleen gekeken hoe ver de auto’s kwamen, maar ook hoe snel ze konden bijladen tijdens een korte laadpauze van 20 minuten. Tevens stond de verwarming ingesteld alsof er een passagier naast de bestuurder zat, om realistische omstandigheden te creëren.

Model Geteste actieradius (km) WLTP-actieradius (km) Getest verbruik (kWh/100 km) WLTP-verbruik (kWh/100 km) Bijgeladen actieradius in 20 min (km) Audi A6 Avant e-tron performance 441 719 23,2 14,9 299,5 Tesla Model Y Premium AWD 406 600 22,2 15,9 194,2 Polestar 4 LR SM 369 600 27,2 18,1 199,4 Smart #5 Premium 361 590 28,9 18,4 264,3 VW ID.7 Tourer Pro 360 593 23,3 14,7 203,2 Volvo EX90 Twin Motor AWD 360 611 31,6 20,9 175,3 BMW i5 Touring eDrive40 351 602 25,6 15,4 184,0 Opel Grandland Electric 97 kWh 332 666 27,5 18,2 153,3 Porsche Macan 332 617 28,9 17,7 214,1 Mercedes-Benz EQE SUV 350+ 331 550 30,0 20,6 184,7 Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD 325 570 27,1 16,0 230,8 Skoda Elroq 85 315 554 25,5 15,7 167,2 Kia EV6 84 kWh RWD 311 560 28,2 16,9 222,0 BYD Sealion 7 Excellence AWD 293 502 35,3 21,9 160,6

WLTP-cijfers versus werkelijkheid

Alle veertien testauto’s hebben volgens hun WLTP-cijfers een actieradius van minstens 500 kilometer, maar in de winter over de snelweg denderen is een ander verhaal. De meeste kwamen niet verder dan 350 à 400 kilometer, en moesten onderweg twee keer twintig minuten aan de snellader hangen. Alleen de Audi A6 Avant e-tron en de Smart #5 bereikten Berlijn met één laadstop.

Dorstige EV’s

Vooral de Chinese BYD Sealion 7 maakte een pijnlijke indruk: hij verbruikte in de winter bijna twee keer zoveel stroom als het getal in de folder doet vermoeden. Met 35,3 kWh per 100 kilometer (!) kwam hij slechts 293 kilometer ver. Ook de Volvo EX90 kreeg een onvoldoende, met 31,6 kWh per 100 kilometer. Beide zware SUV’s lijden onder hun gewicht en hoge luchtweerstand, waardoor ze ondanks hun grote accu’s toch snel leegraken.

De winnaars

Aan de kop van het klassement staat de Audi A6 Avant e-tron Performance. Die kwam 441 kilometer ver bij vrieskou en laadde in 20 minuten genoeg stroom bij voor nog eens 300 kilometer. De Tesla Model Y was het efficiëntst (22,2 kWh/100 km) en haalde 406 kilometer, maar laadde iets trager dan de Audi. Ook de Volkswagen ID.7 Tourer deed het uitstekend met 360 kilometer actieradius en ruim 200 kilometer aan bijgeladen rijbereik.

BYD verbruikt 60% méér energie dan Tesla

De test maakt duidelijk dat lage temperaturen, hoge snelheden en hoge carrosserieën dodelijk zijn voor het rijbereik van elektrische auto’s. Toch lopen de verbruiken flink uiteen: de dorstige BYD vraagt bijna zestig procent meer stroom dan de zuinige Tesla Model Y voor dezelfde afstand. De conclusie van ADAC is helder: zelfs in de winter zijn elektrische auto’s prima reisgenoten – mits je kiest voor het juiste model.