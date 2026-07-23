Europese autoverkopen: publiekslieveling zakte volledig weg, maar maakt furieuze comeback

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De populairste auto van Europa van maart 2026 leek zijn glans compleet kwijt. Inmiddels staat hij weer fier bovenaan de ranglijst.

Het gaat om de Tesla Model Y. In maart voerde de elektrische SUV nog de Europese verkooptop aan, om in april vervolgens weg te zakken naar plek 39. Een val van bijna veertig plekken in één maand tijd, in een markt waar de meeste modellen hooguit een paar plaatsen op en neer schuiven. In juni staat de Model Y weer op de eerste plaats en verslaat daarmee de Dacia Sandero, die het gros van het jaar de leiding had.



De verkoopcijfers van de Model Y laten vaker schommelingen zien. De SUV was in 2023 nog de bestverkochte auto van heel Europa, maar in 2024 zakte hij naar de vierde plek. Hij werd ingehaald door de Dacia Sandero, Renault Clio en Volkswagen Golf. In 2025 volgde de echte klap: de Model Y viel terug naar plek 15. Dat kwam door de ophef rondom topman Elon Musk. Dat gedoe lijken Europese autokopers ondertussen weer te zijn vergeten, want de Model Y staat in juni weer fier op één.

Elektrisch in Europa

De totale verkoop van elektrische auto's in Europa steeg in juni met 52 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De verkoopcijfers van de Tesla Model 3 stegen met 66 procent. Hij staat op de tweede plek in de EV-verkopen. Bij de plug-in hybrides gaat de eer naar BYD, met de Atto 2. Op de tweede plaats staat de Seal U.

Sandero houdt koppositie

Het verlies van de maandtitel is voor de Dacia Sandero geen ramp. Het model blijft over het hele jaar gezien de bestverkochte auto van Europa. Het Roemeense model profiteert van zijn lage instapprijs, terwijl de Model Y met pieken en dalen laat zien hoe gevoelig de vraag naar elektrische auto's kan zijn.

Chinese merken breken record

Terwijl gevestigde merken vechten om de bovenste plekken, zetten Chinese fabrikanten in juni een historisch record neer. De Chinese merken kwamen op een Europees marktaandeel van 10,9 procent, goed voor 150.272 verkochte auto's en een stijging van 118 procent ten opzichte van vorig jaar. Opvallend genoeg was niet het grote BYD maar MG het populairste Chinese merk. Laatstgenoemde bleef zijn rivaal nipt voor met een verschil van slechts 340 auto's.

