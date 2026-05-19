Autoverkopen Duitsland: deze merken heeft BYD al ingehaald (en deze gaat het inhalen)

Mini (+23,7%), Audi (+19%), Opel (+6,6%) en Mercedes (+4,9%) plusten in april allemaal in Duitsland. Maar bij BYD lachen ze zich een kriek om die percentages.

De Chinezen wisten in april namelijk 200 procent meer auto’s te verkopen dan in april vorig jaar. Dat zien we wel vaker bij Chinese merken, en je plust al snel als je eerst 10 auto’s verkoopt en het jaar erna 30.

Maar de aantallen van BYD zijn serieus. In april 2026 heeft het Chinese merk 4705 auto’s geregistreerd. Daarmee staat BYD op de 16e plaats. Merken als Citroën, Honda, Mazda, Mini, Tesla en Volvo staan inmiddels achter BYD. Het merk waar Stella Li de scepter zwaait, heeft nu een marktaandeel van 1,9 procent.

Renault en Kia in het vizier

Kijken we naar heel 2026, dan plust BYD zelfs met 395,3 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Als het merk zo doordendert, gaat het op korte termijn veel meer gerenommeerde merken passeren. Peugeot, Dacia, Renault, Toyota en Kia wisten in april 2026 nog geen 1000 auto’s meer op kenteken te zetten. Als BYD de enorme groei weet door te zetten, dan gaat het al deze merken voorbij en kan het zomaar de top 10 binnendringen.

Volkswagen nummer 1 in Duitsland

Toch blijven veel dingen in Duitsland vertrouwd: Volkswagen staat stabiel op de eerste plaats met een marktaandeel van 18,5 procent. Dat komt neer op 46.101 registraties. Mercedes (23.291) en BMW (22.245) completeren de top 3. De drie bestverkochte auto’s van Duitsland zijn allemaal Volkswagens: de Golf staat bovenaan, gevolgd door de T-Roc en Tiguan.

Top 16 automerken Duitsland april 2026