Bij het zien van deze EV verslikken ze zich bij Rolls-Royce in hun afternoon tea

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Bij de nieuwe Yangwang Altior lijkt het wel of we naar een automobiele versie van de Soundmixshow kijken. “Hallo Henny Huisman, Ik ben Yangwang en ik doe Rolls-Royce na.”

Vooruit, de Yangwang Altior heeft geen V12 onder de motorkap en zelfs geen V8. De 5,6 meter lange limousine wordt aangedreven door vier elektromotoren, die samen meer dan 1000 pk leveren. Meer specs heeft Yangwang nog niet vrijgegeven.

Altior is Latijn voor ‘hoger’. De Altior is 5,5 centimeter langer dan een elektrische Rolls-Royce Ghost, maar lijkt vooral op de Phantom. We herkennen de lange motorkap, de rechtopstaande neus, en de naar achteren scharnierende portieren. Rolls-Royce noemt ze coach doors. Er zijn zelfs speciaal gemaakte paraplu’s in de achterportieren opgeborgen. Chroom is nog alomtegenwoordig op de Yangwang der Yangwangen, hoewel dit materiaal onder autodesigners allang niet meer zo populair is als vroeger.

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Originele details

Is er dan helemaal niets origineel aan deze Chinese luxueuze auto? Toch wel. Zo wordt elk element van de grille afzonderlijk gepolijst voordat ze op de neus worden gemonteerd. In de koplampen zitten twaalf lichtmodules die een voor een draaien wanneer de auto wordt ontgrendeld, van buiten naar binnen. Als een welkomstritueel.

Het interieur is volledig symmetrisch vormgegeven, waarbij de Chinese voorliefde voor schermen duidelijk zichtbaar is. Zo heeft BYD een groot scherm van 21,4 inch aan het plafond gemonteerd voor de achterpassagiers. Zij beschikken ieder over een individuele ‘zero-gravity’-stoel met massagefunctie, verwarming en ventilatie. Ook een voetenbankje behoort tot de standaard-inboedel, net als een kleine koelkast.

Auto blijft drijven

En dan is er nog de onvermijdelijke Chinese humor. Dankzij de vier afzonderlijke motoren kan de auto kunstjes uitvoeren, zoals op de plaats draaien. De Yangwang Altior kan zelfs overstromingen aan: hij kan blijven drijven terwijl het interieur waterdicht blijft.

Achter de standaard 21-inch wielen schuilt een geavanceerd veersysteem dat het wegdek vóór de auto scant en de vering voorbereidt op hobbels en andere oneffenheden. Er is zelfs technologie die de auto bij een klapband in een rechte lijn laat doorrijden. Dat kennen we dan weer van Citroën; de DS kon dat al vanwege het slimme hydraulische veersysteem.

Het is niet duidelijk of de Altior ook naar Europa komt. Van het merk Yangwang is dat al wel zeker. De kans is groot dat de U9 Extreme als eerste op de boot wordt geparkeerd. Deze supersportwagen symboliseert de Chinese ambities treffend. BYD besloot met de U9 Extreme de grens van 500 km/h aan te vallen met een record-topsnelheid. Dat ging eerst behoorlijk mis in thuisland China, maar later kwam het record alsnog in de boeken in Dubai. Daar haalde hij een top van 503,17 km/h.

Risico op een inval

En dan nog iets. Begin november was er een inval bij BYD’s Europese hoofdkantoor, vanwege een copyrightclaim van Land Rover. De BYD Ti 7 zou te veel op de Land Rover Defender kijken. Als we Rolls-Royce waren, zouden we onze advocaten aan het werk zetten. Er is weinig bewijs voor nodig om de gelijkenissen tussen de Altior en de Phantom te zien …