Subaru is klaar met de EV-techniek van Toyota: dit kan veel beter

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Subaru en Toyota werken al jaren samen aan elektrische auto's. Maar nu wil Subaru zich losmaken van zijn landgenoot. Met betere EV-techniek en weer een eigen merkidentiteit. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

De Subaru Solterra is technisch nauw verwant aan de Toyota bZ4X, de E-Outback is de Subaru-broer van de Toyota bZ4X Touring en de Subaru Uncharted is grotendeels een omgekatte Toyota C-HR+. Deze platformbroeders zijn allemaal geboren vanuit het streven om de ontwikkelingskosten van elektrische auto's te drukken.

Subaru kiest eigen weg

Toch wil Subaru voor zijn EV's niet langer op Toyota blijven leunen. Zeker nu het merk op veel markten voorbijgestreefd is door nieuwkomers als BYD en Tesla, is het tijd om het heft weer in eigen hand te nemen. Daarom werkt Subaru aan een volledig eigen EV-platform, nieuwe elektromotoren en een lichter accupakket. Daarmee wil de fabrikant zich nadrukkelijker onderscheiden van zijn grote Japanse partner.

Nieuw 4WD-patform met 509 pk

Tijdens een demonstratie op een testcircuit bij Tokio kregen journalisten van onder meer Automotive News een eerste indruk van de nieuwe techniek. Subaru gebruikte daarvoor een gecamoufleerde Outback, waaronder een compleet nieuw elektrisch platform schuilging.

De testauto beschikte over vierwielaandrijving en een gecombineerd vermogen van 509 pk. Daarmee moet hij in minder dan vier seconden vanuit stilstand naar 100 km/h kunnen sprinten.

30 procent efficiënter, 24 procent lichter

Maar Subaru richt zich niet alleen op prestaties. Volgens de eigen ingenieurs zijn de nieuwe elektromotoren 30 procent efficiënter dan het gemiddelde in de auto-industrie. Ook zijn de elektrische componenten compacter en lichter dan die van Subaru's huidige EV's.

Voor de energievoorziening werkt Subaru samen met het Japanse Panasonic Energy. Het nieuwe accupakket bevat ongeveer 4000 cilindrische batterijcellen en is volgens Subaru 24 procent lichter dan zijn voorganger.

Bovendien mikt het merk op een energiedichtheid die 20 procent boven het branchegemiddelde ligt. Dat zou uiteindelijk een grotere actieradius mogelijk maken, zonder dat daarvoor een enorm en zwaar accupakket nodig is.

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Wanneer komt Subaru's eigen nieuwe EV?

Subaru heeft nog geen concrete introductiedata genoemd van zijn geheel zelf ontwikkelde elektrische auto. Wel is beloofd dat de eerste nieuwe technologieën rond 2029 in productiemodellen verschijnen. Dan zal blijken of Subaru er inderdaad in geslaagd is om betere EV's te bouwen dan zijn grote Japanse partner.

Subaru-boxermotor verdwijnt uit Europa

We hopen het van harte, want we gunnen Subaru dat het weer iets van zijn eigen, eigenwijze DNA terugkrijgt. Dat zal - in elk geval in Europa - zonder boxermotor moeten. De fabrikant heeft aangekondigd om de verkoop van de verbrandingsmotoren hier na 2027 te staken, omdat de boxers niet aan de toekomstige Euro 7-regels kunnen voldoen.

In andere delen van de wereld kunnen kopers van nieuwe Subaru's nog wel even van de typische boxerroffel blijven genieten. Wij zullen het vanaf 2028 uitsluitend met 'oudjes' als de Impreza, Legacy, Outback, Forester en Levorg moeten doen.