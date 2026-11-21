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Na zestig jaar heeft Toyota de stap gezet waarop talloze mensen al tijden hopen. De Corolla, een van de succesvolste auto's aller tijden, krijgt de enige carrosserievariant die nog ontbrak in zijn cv. En het resultaat ziet er verrassend aantrekkelijk uit.

De Toyota Corolla is al decennialang een wereldwijd verkoopsucces. Hij was er als hatchback, liftback, sedan, stationwagon en coupé, maar één versie presenteerde Toyota tot dusver nog nooit. Terwijl daarvoor in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië heel veel belangstelling bestaat.

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We hebben het over de pick-up. Je zou denken dat een gigant als Toyota na zes decennia elke niche wel had afgedekt met zijn bestseller, maar dat was dus niet het geval.

Maar eindelijk is hier dan de Toyota Corolla Deck: een compacte pick-up met dubbele cabine, vijf zitplaatsen en een open laadbak. Toyota presenteerde de nieuwkomer in Brazilië, waar dit soort praktische gezinsauto's razend populair is.

Toyota Corolla Cross met een laadbak

De Toyota Corolla Deck is gebaseerd op de Corolla Cross, die ook in Nederland wordt verkocht. De voorkant, voorportieren, voorruit en daklijn zijn grotendeels overgenomen van de SUV, al is de neus wel aangepakt. Maar achter de achterportieren verandert alles.

Toyota verlengde de wielbasis en de achterkant om ruimte te maken voor een laadbak. Die heeft een afdekking en een speciale achterklep. De achterbumper beschikt bovendien over een geïntegreerde opstap. Een doorlopende led-lichtbalk geeft de pick-up een moderne uitstraling.

Onderhuids maakt de Corolla Deck gebruik van hetzelfde TNGA-C-platform als de gewone Corolla en Corolla Cross. Hij krijgt dus ook gewoon een zelfdragende carrosserie en geen ladderchassis zoals de meest traditionele pick-ups.

Toyota Corolla Deck krijgt hybride-aandrijving

Veel technische gegevens houdt Toyota nog voor zich. Wel verraadt het HEV-logo op de achterkant dat de pick-up een hybride-aandrijflijn krijgt. Vierwielaandrijving behoort mogelijk ook tot de opties.

Daarnaast gaan geruchten over een plug-in hybride die zowel benzine als ethanol - een veelgebruikte brandstof in Brazilië - kan gebruiken. Of die daadwerkelijk verschijnt, is nog niet bevestigd.

De productie vindt plaats in Brazilië, waar Toyota fors investeert in een nieuwe fabriek. De marktintroductie staat gepland voor 2027.

Komt de Crolla pick-up naar Europa?

De Corolla Deck is ontwikkeld voor Zuid- en Midden-Amerika, waar hij het moet opnemen tegen onder meer de Fiat Toro en Volkswagen Saveiro.

Zelfs in de Verenigde Staten, waar pick-ups minstens zo populair zijn als in Brazilië, is deze Corolla voorlopig niet te koop. Toyota denkt daar wel na over een concurrent voor de Ford Maverick, maar mogelijk wordt die gebaseerd op de grotere Toyota RAV4.

Voor Europa zijn helemaal geen plannen aangekondigd. En dat is jammer, want een compacte, zuinige hybride pick-up zou ook hier best een interessante verschijning zijn. Al was het maar omdat je daarmee eindelijk eens een Corolla voor de deur hebt staan waar de buren nieuwsgierig naar komen kijken.