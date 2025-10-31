De nieuwe Toyota Corolla lust ook waterstof – maar dat is niet per se goed nieuws

Nieuws

Toyota zet vol in op waterstof, en dus krijgt ook de volgende generatie Toyota Corolla een brandstofcelversie. Maar wie denkt dat dat goed nieuws is voor je portemonnee, komt bedrogen uit.

Terwijl veel merken zich concentreren op elektrische auto's, blijft Toyota trouw aan zijn multi-pathway aanpak. Daarmee zetten ze in op verschillende aandrijflijnen, waaronder ook waterstof. De fabrikant noemt het 'de energie van de toekomst' en werkt aan een compacte brandstofcel die zelfs in de nieuwe Corolla past. Daarmee wordt de Corolla straks leverbaar als hybride, plug-in hybride, volledig elektrisch én waterstofauto.

Waterstof: Toyota een van de weinige

Toyota is een van de weinige merken die nog echt investeren in waterstoftechniek. De Toyota Mirai is samen met de Hyundai Nexo de enige FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) die je nu kunt kopen, maar Toyota wil meer: de Corolla moet waterstof veel toegankelijker maken. De techniek zou 20 procent efficiënter zijn dan in de Mirai, en de productie van auto- en vrachtwagenbrandstofcellen moet de kosten drukken.

De realiteit aan de pomp

Toch blijft waterstof voorlopig peperduur. Een kleine blik op h2.live.en laat zien dat de goedkoopste prijs in Nederland momenteel rond de 16,94 euro per kilo (Utrecht) ligt. Als we er vanuit gaan dat de Corolla 20 procent efficiënter is dan de Mirai (0,81 kilo per 100 kilometer), komen we uit op een verbruik van 0.648 kilo per 100 kilometer. Dat betekent 10,98 euro per 100 kilometer rijden.

Dat is duur, zeker als je het vergelijkt met de huidige hybride-Corolla. Die verbruikt 4,4 liter per 100 kilometer, waarmee met de huidige benzineprijzen (gemiddeld 1.88 euro, bron: ANWB) de kosten uit zouden komen op 8,25 euro per 100 kilometer.

Voorlopig toekomstmuziek

Rijden op waterstof is dus zelfs bij grotere efficiëntie nog altijd een stuk duurder dan benzine. En dan hebben we het nog niet over de schaarste in tankstations – Nederland telt er slechts een handjevol. Toyota hoopt dat vrachtwagens op waterstof de infrastructuur betaalbaar maken, maar dat is voorlopig toekomstmuziek.