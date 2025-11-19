Zo gaat Toyota ervoor zorgen dat jij langer doorrijdt in een oud model

Nieuws

Voor het vijfde jaar op rij is Toyota de grootste autofabrikant ter wereld. Die positie geeft Toyota ruimte om zijn modelstrategie aan te scherpen. Volgens Nikkei Asia wil het merk de levensduur van belangrijke modellen flink oprekken.

Eerder deze maand meldde Toyota’s financieel directeur Kenta Kon dat de orderportefeuille zo goed gevuld is dat de fabrikant de vraag nauwelijks kan bijbenen. Voor 2025 verwacht het merk een groei van een kleine 5 procent, wat zou neerkomen op bijna 9,8 miljoen verkochte auto’s.

Van 5, via 7 naar 9 jaar

Die comfortabele positie geeft Toyota ruimte om zijn modelstrategie aan te scherpen. Ging een modelgeneratie bij Toyota vroeger hoogstens vijf mee, tegenwoordig is dat gemiddeld zeven jaar. Bij het nieuwsmedium Nikkei Asia lezen we nu dat het merk de levenscyclus van belangrijke modellen wil oprekken tot negen jaar.

Denk daarbij aan wereldwijde bestsellers als de Toyota Corolla en de Toyota RAV4. Regionale modellen krijgen hun eigen ritme, afgestemd op lokale markten.

Eigenlijk doet Toyota dit al langer. De huidige Corolla stamt uit 2018 en krijgt pas over minstens twee jaar een opvolger. De vorige RAV4 hield het zeven jaar vol en de absolute recordhouder is de Land Cruiser 70 (zie foto verderop in dit artikel), die al 41 jaar in productie is - maar hier niet wordt geleverd.

Besparen op ontwikkelingskosten

Een langere levenscyclus geeft Toyota meer tijd om software te verfijnen en over-the-air-updates door te voeren. Ook hybrides en elektrische modellen profiteren daarvan: hardware hoeft minder vaak te veranderen, software kan doorgroeien. Zo bespaart het merk op ontwikkelingskosten, in een tijd waarin andere fabrikanten hun modellen juist om de paar jaar vernieuwen om klanten te verleiden.

Toyota-dealers niet blij

Japanse dealers zijn sceptisch. Hoe langer een model loopt, hoe groter de kans dat er fikse kortingen nodig zijn om de verkoopcijfers op peil te houden. En dat gaat ten koste van hun marges. Toyota belooft op zijn beurt dat groothandelsprijzen gedurende de hele negen jaar stabiel blijven, zodat dealers hun marge kunnen behouden.

'Betrouwbaarheid belangrijker dan nieuwste design'

Volgens Toyota is het simpel: veel klanten vinden het niet erg dat een model langer meegaat. Sommigen wachten bewust op een laat bouwjaar vanwege de ‘kinderziektes’ die eerder in de productie kunnen optreden. Nu software een steeds grotere rol speelt, hechten klanten bovendien meer waarde aan betrouwbaarheid en updates dan aan een compleet nieuw design.

Sommigen willen het nieuwste van het nieuwste – anderen juist een uitontwikkelde, door de jaren heen verfijnde auto. Toyota gokt erop dat die laatste groep groot genoeg is.

