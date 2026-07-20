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Na zes jaar is er een nieuwe meest gestolen auto van Nederland, en het is weer een Toyota

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Na zes jaar is er een nieuwe koploper bij de autodieven, en het is opnieuw een Toyota

Jarenlang was in Nederland steevast dezelfde auto favoriet bij het dievengilde, maar die reeks is doorbroken. De nieuwe koploper komt opnieuw uit de Toyota-stal, al zegt dat niet alles over de kans dat juist jouw auto wordt gejat.

In de eerste helft van 2026 werden 3476 personenauto's gestolen, oftewel 9 procent minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de nieuwste halfjaarcijfers van de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Tegelijk verschuift de smaak van de autodieven. De Toyota RAV4, die sinds 2021 steevast bovenaan stond, zag zijn diefstalcijfers bijna halveren, van 144 naar 82 exemplaren.

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Corolla Cross nieuwe nummer één

De nieuwe koploper is de Toyota Corolla Cross. Dit model werd in het eerste halfjaar 87 keer gestolen. Dat betekent een stijging van maar liefst 71 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat Toyota populair blijft bij dieven, blijkt wel uit de top zes, waarin vier modellen van het merk staan. Alleen Volkswagen komt een beetje in de buurt.

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Na zes jaar is er een nieuwe koploper bij de autodieven, en het is opnieuw een Toyota
Na zes jaar is er een nieuwe koploper bij de autodieven, en het is opnieuw een Toyota

De top 10 gestolen auto's 

PositieModelBouwjaarDiefstallen
1Toyota Corolla Cross05/2022–heden87
2Toyota RAV401/2019–heden82
3Renault Captur04/2013–10/201963
4Volkswagen Polo VI07/2017–heden63
5Toyota RAV403/2013–01/201957
6Toyota C-HR10/2016–02/202453
7Fiat 500 facelift09/2015–05/202550
8Volkswagen Golf VIII01/2020–04/202450
9Volkswagen Golf VII11/2016–01/202043
10Kia Sportage12/2021–heden39
Na zes jaar is er een nieuwe koploper bij de autodieven, en het is opnieuw een Toyota
Na zes jaar is er een nieuwe koploper bij de autodieven, en het is opnieuw een Toyota
Na zes jaar is er een nieuwe koploper bij de autodieven, en het is opnieuw een Toyota

Risico ligt elders

Toch betekent die koppositie niet dat jouw Corolla Cross het grootste risico loopt. De VbV kijkt namelijk ook naar hoeveel exemplaren er van een model rondrijden, en in dat diefstalrisicomodel staat de Corolla Cross niet op één, maar op vijf. De hoogste risicoplek is voor de Kia Sorento, gevolgd door twee generaties van -wederom - de Toyota RAV4. Ook de Fiat 500 en de elektrische Kia EV6 scoren hoog.

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Vaak weer teruggevonden

Positief is dat de totale diefstalschade aan personenauto's daalde van 66 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar naar 57 miljoen euro nu. Dat komt onder meer doordat bijna de helft van de gestolen personenauto's werd teruggevonden. Toch waarschuwt de VbV dat veel moderne auto's nog altijd eenvoudig te stelen zijn, bijvoorbeeld via de keyless-entry of de boordcomputer.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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