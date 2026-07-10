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De bestverkochte Toyota van de Verenigde Staten ziet de verkoop dit jaar met ruim een derde kelderen. Dat ligt niet aan de klant, want de belangstelling is onverminderd groot. Dat zit zo.

Toyota beleeft in de Verenigde Staten eigenlijk een prima jaar. De totale verkoop van het merk staat over de eerste zes maanden 1,5 procent hoger, en in juni stegen de cijfers zelfs met 11,2 procent ten opzichte van 2025. Eén model vormt echter de grote uitzondering, en dat is gek genoeg de populairste auto van het hele Toyota-gamma.

Het gaat om de Toyota RAV4, ruim een jaar geleden volledig vernieuwd en nog altijd Toyota's bestverkochte model. In de eerste helft van 2025 gingen er in de VS 239.451 exemplaren over de toonbank, dit jaar zijn dat er nog 153.955. Dat is een daling van ruim 85.000 auto's, oftewel 35,7 procent. Ook in juni zette de terugval door, met 12,1 procent minder verkopen dan een jaar eerder.

Oorzaak ligt elders

De oorzaak ligt niet bij afnemende belangstelling voor de auto, maar aan problemen bij de productie. De RAV4 kampt met flinke bevoorradingsproblemen. Het conflict met Iran en de spanningen rond de Straat van Hormuz raken Toyota hard. De fabrikant zag zich daardoor gedwongen de productie buiten Japan tot en met februari 2027 met ongeveer 100.000 stuks terug te schroeven.

Dit is direct van toepassing op de RAV4 voor de Amerikaanse markt, want die wordt gebouwd in de Toyota-fabriek in Kentucky. Daar gaat het overigens al niet vlekkeloos, want de ombouw naar het vernieuwde model leverde vertraging op. Samen kostte dat Toyota al zo'n 55.000 verkopen, en tussen januari en mei rolden er ruim 86.400 minder RAV4's uit de fabrieken dan een jaar eerder. Daardoor kunnen Amerikaanse dealers amper tot geen voorraad opbouwen.

Honda profiteert

Diezelfde tekorten verklaren waarschijnlijk mede waarom de Honda CR-V het in de VS zo goed doet. Die opereert in hetzelfde segment en staat inmiddels op de eerste plaats in het land, met 226.114 verkochte exemplaren in het eerste halfjaar. De vraag is of de CR-V die koppositie kan vasthouden zodra Toyota de productie van de RAV4 weer kan opvoeren.

