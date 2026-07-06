Nederlanders laten deze zuinige auto links liggen, maar Amerikanen zijn er dol op

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Wie is hier nu gek, de Nederlander of de Amerikaan? Vaak weten we het antwoord op die vraag wel. Maar kijkend naar de huidige bestverkochte auto van de VS, vragen we ons af of de Amerikanen misschien toch een punt hebben.

Dat de bestverkochte auto van de Verenigde Staten in Nederland meestal een bescheiden rol speelt, is niet zo vreemd. Want wat moeten we hier nu met een grote pick-up als de Ford F-150? Behalve een enkele plattelandsaannemer of -klusjesman is er hier geen weldenkende hond die zo'n auto overweegt.

Maar onder druk van stijgende brandstofprijzen begint de voorkeur van de Amerikaanse autokoper wat meer te lijken op de onze. Zo stond de ook bij ons populaire Toyota RAV4 de laatste tijd heel hoog in de Amerikaanse verkoophitparade.

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Verkoopcijfers Honda CR-V: 226.114 vs. 99 stuks

Dat geldt daarentegen niet voor de huidige Amerikaanse bestseller. Op dit moment staat in de VS een SUV op één die je hier vrijwel nooit tegenkomt. Het gaat om de Honda CR-V, waarvan in het eerste halfjaar 226.114 stuks door de Amerikaanse dealerpoorten gingen. In Nederland waren dat er in dezelfde periode volgens de cijfers van RAI/Bovag precies 99!

Wat voor de Amerikanen de belangrijkste reden is om massaal voor de Honda CR-V te kiezen, is ons niet bekend. Wat we wel weten, is dat Honda een uitstekende reputatie heeft op het gebied van betrouwbaarheid. Daarnaast stuurt de CR-V voor een SUV heel prettig, voel je je snel in de auto thuis, biedt hij veel ruimte en is-ie in potentie lekker zuinig. Bovendien is écht leer gewoon standaard. Jongens, wat is er mis met ons?

Prijs Honda CR-V is het probleem in Nederland

Helaas verstopt de Honda CR-V ook een paar addertjes onder het gras. De prestaties van de Honda CR-V zijn bijvoorbeeld verre van indrukwekkend. Zie ook de test in het artikel hierboven.

Maar hét grote pijnpunt van de CR-V op de Nederlandse markt, is zijn prijs. Ondanks z'n bescheiden vermogen van 215 pk (full hybrid én PHEV), kost de hybride CR-V in Nederland bijna 51.000 euro. Voor iets minder heb je een Toyota RAV4 met 272 pk. Ga je voor de plug-in hybride, dan heeft de RAV4 zelfs 309 pk en is-ie desondanks bijna 5000 euro goedkoper dan de Honda!

Andere belangrijke, goedkopere concurrenten zijn de Kia Sportage en de Hyundai Tucson. Om nog maar te zwijgen van de BYD Seal U DM-i (vanaf 39.620 euro) en de Jaecoo 7 (37.900 euro). Die laatste twee Chinese plug-in hybrides zijn op de Amerikaanse markt trouwens niet te koop.

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En er is nog een andere reden waarom de Hond CR-V het de afgelopen maanden beter deed dan de Toyota RAV4. Toyota kampte met tekorten van toeleveranciers, waardoor het minder auto's kon leveren. De vraag is dus hoelang de CR-V zijn Amerikaanse toppositie weet te handhaven. Zijn we dus toch niet helemaal gek hier in Nederland.