Waarom voetgangers en fietsers extra moeten oppassen voor moderne SUV’s

Nieuws

Steeds meer bestuurders rijden in een SUV. Dat kan slecht nieuws betekenen voor voetgangers en fietsers.

Het Amerikaanse IIHS heeft onderzoek gedaan naar het zicht van bestuurders vanuit hun auto. Het veiligheidsinstituut vergeleek het zicht naar voren – binnen een straal van 10 meter – bij zes populaire modellen, verspreid over 25 jaar. En hoewel enkele auto’s bij ons niet te koop zijn, is de conclusie interessant.

Zicht schrikbarend afgenomen

Wat blijkt namelijk? Het zicht naar voren is in die 25 jaar flink afgenomen. Vooral bij de geteste SUV’s is het resultaat schrikbarend. De grootste achteruitgang werd gemeten bij de Honda CR-V: in 1997 zagen bestuurders nog 68 procent van hun omgeving binnen een straal van 10 meter, in 2023 bleef hier nog slechts 28 procent van over.

Ook de andere geteste SUV kwam slecht uit de test: bestuurders van de Chevrolet Suburban zagen hun zicht halveren van 56 naar 28 procent.

Dit heeft te maken met de hogere motorkappen en grotere buitenspiegels van veel moderne SUV's. Ze maken de auto’s veiliger voor inzittenden en zien er robuust uit, maar belemmeren tegelijkertijd het directe zicht naar voren en op de hoeken. En dat is precies de zone waar je overstekende kinderen, fietsen of paaltjes ziet – of juist niét ziet.

Profiteer alleen deze week nog van onze abo-actie! Scoor een abonnement met 50% korting.

Mis deze korting niet!

Schade voor sedans valt mee

Bij sedans bleef de schade beperkt. Een Toyota Camry verloor in twintig jaar slechts 5 procent van zijn voorwaartse zicht, de Honda Accord 4 procent. Omdat deze modellen lagere neuzen hebben, blijft het zicht vanuit de bestuurdersstoel beter behouden.

Meer cijfers onderweg

De gebruikte meetmethode is nieuw: het IIHS werkte met een camerasysteem dat het zicht van de bestuurder digitaal vastlegt. Veel eenvoudiger en realistischer dan ouderwetse meetmethodes. Wij houden in ieder geval de perssite van de organisatie de aankomende tijd goed in de gaten, want de Amerikanen beloven binnenkort cijfers te publiceren van 150 andere modellen.