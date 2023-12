TEST: Honda CR-V (2023) doet bijna alles goed, maar heeft ook twee grote nadelen

De laatste jaren krijgen we het idee dat Honda niet zo geïnteresseerd is in de Nederlandse markt. Op den duur gaat dat tegen je werken. Want wanneer zag jij voor het laatst een verse Honda rijden? Maar de nieuwe Honda CR-V is zó goed, dat-ie het tij weleens zou kunnen keren. Tenminste ...



Met de nieuwe CR-V lift Honda niet mee met de alsmaar voortdenderende suv-hype. Integendeel: de CR-V is één van de modellen die het suv-segment mede heeft vormgegeven. De eerste Honda CR-V zag in 1995 het levenslicht en inmiddels is de compacte suv toe aan zijn zesde generatie.

Hoewel, compact – ten opzichte van zijn voorganger is de CR-V in de lengte met 10 centimeter gegroeid en de wielbasis nam met 4 centimeter toe. Dat zorgt voor een riante binnenruimte; giet de CR-V vol met water en de achterpassagiers kunnen watertrappelen zonder hun voeten te stoten.



Nieuwe Honda CR-V (2023) alleen als hybride

Anders dan zijn voorganger, is de nieuwe Honda CR-V alleen nog leverbaar met hybride-­aandrijflijnen. De instapper is een parallelhybride, en voor het eerst is de CR-V ook leverbaar als plug-in hybride. Vergeleken met de vorige CR-V Hybrid, heeft de kofferruimte eveneens een groeispurt gemaakt: van 497 naar 596 liter. De stekkerhybride slikt zelfs nog een handbagagetrolley meer: 639 liter. Vanwege de grotere accu (17,7 kWh) is dat best opmerkelijk. Maar die zit dan ook niet in de kofferbakbodem zoals bij de stekkerloze hybride, maar onder de achterbank.



Elektrisch bereik Honda CR-V e:PHEV



Volgens fabrieksopgave kan de plug-in hybride 81 kilometer volledig elektrisch rijden en bedraagt het benzineverbruik 0,8 l/100 km (1 op 125). Wissel je korte en lange afstanden met elkaar af en kun je niet altijd stekkeren zodra de accu leeg is, dan is bij de meeste plug-ins 1 op 30 eenvoudig haalbaar. Bij deze Honda is dat eveneens het geval. Ook kun je ervoor kiezen accu­capaciteit op te sparen voor later, door de Save-rijmodus te kiezen. Die zorgt ervoor dat de laadtoestand van de accu op het actuele niveau blijft. Een volledig leeg gereden accu is aan een thuislader in ongeveer 2,5 uur weer vol.

Strakkere billen



Honda is het exterieurdesign van de afgelopen generaties CR-V redelijk trouw gebleven. Het grootste verschil signaleren we aan de voorkant. Die wordt gekenmerkt door een opvallend grof gerasterde honingraatgrille, met aan de bovenkant nogal geknepen koplampen. Het aangepaste design bezorgt de nieuwe CR-V van voren een agressieve look. De achterkant is eveneens aangepakt, al is het geen bolle Brazilian butt lift geworden. De CR-V-billen zijn juist rechter en vlakker dan voorheen, en ook hier zijn de lichtunits smaller geworden.



Beter zicht rondom



Een erg prettige wijziging is het toegenomen glasoppervlak. Dat zie je het duidelijkst aan de zijkant. Door een andere positionering van de A-stijlen, biedt ook de voorruit een beter zicht. Mocht je desondanks iets over het hoofd zien, dan voorkomen de camera’s van het standaard assistentiesysteem Honda Sensing 360 dat je medeweggebruikers snijdt, aanrijdt of in de vangrail drukt.



“Zelfs leren bekleding is standaard. En dan hebben we het niet over dat plakkerige vegan spul van de plastickoe.”

Riante uitrusting Honda CR-V (2023)



Het dashboardontwerp is vrijwel identiek aan dat van de nieuwe Honda Civic en de Honda ZR-V, met een wagenbreed ventilatierooster, waarvan de lamellen à la Saab aan de binnenkant zitten. De materialen zijn voor het overgrote deel van mooie kwaliteit en de afwerking is uitstekend. Op de uitrusting hebben we al helemaal niets aan te merken. Zelfs leren bekleding is standaard. En dan hebben we het niet over dat plakkerige vegan spul van de plastickoe, maar over echte runderhuid.



Achterbank met 16 standen



Het stuur en alle zitplaatsen zijn ­verwarmbaar, de voorstoelen hebben bovendien een ventilatiemogelijkheid. Elektrische stoelverstelling ontbreekt evenmin. Ook de achterpassagiers kunnen hun zitpositie naar hartenlust variëren, want de zittingen zijn verschuifbaar en de hellingshoek van de rugleuning kent 16 (!) standen. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, want anders dan bij de meeste merken is de rij met standaardvoorzieningen langer dan de optielijst.

CR-V als alleskunner



Volgens Honda combineert de CR-V de veelzijdigheid van een suv met de verfijning van een sedan en de sportiviteit van een hatchback. Dat klinkt erg als WC Eend dat hoog opgeeft over de geweldige eigenschappen van WC Eend, maar we kunnen een heel eind met Honda meegaan. De veelzijdigheid van het interieur hebben we al belicht en de rijeigenschappen zijn uitstekend.



“Honda klinkt wel erg als 'wij van WC EEND'.”

Uitstekend onderstel



Over de torsiestijfheid hebben we geen klachten en voor een forse suv stuurt de auto prettig direct en met veel gevoel – dat geeft veel vertrouwen op een bochtig traject. Het onderstel is comfortabel, en bovendien mooi in balans. Anders dan veel andere auto’s die in eerste instantie comfortabel lijken, raakt de CR-V niet in de war door een wegdek van een sterk wisselende kwaliteit. Hier werpen de standaard adaptieve schokdempers hun vruchten af. Het geluidscomfort is al even hoogstaand, zij het dat er op een slecht ­wegdek wel een rammeltje in de stoelonderstellen te horen is.



Tegenvallende prestaties Honda CR-V



Om de CR-V sportief te noemen, gaat ons te ver. Daarvoor is hij toch te hoog en te zwaar. Bovendien maken zijn prestaties geen onuitwisbare indruk. Zo neemt de honderdsprint 9,4 seconden in beslag. De aandrijflijn kent naast de 2,0-liter benzinemotor twee elektromotoren, samen goed voor 215 pk en 315 Nm.

Dankzij de ­aangepaste transmissie met twee uitgaande assen en dus ook een hoge en een lage overbrenging, voelt de auto wat rapper aan dan voorheen. Al moet je dan eigenlijk wel de sportstand selecteren. Bovendien kent de nieuwe CR-V een speciale Tow Mode, die erop is gericht om een aanhanger te trekken, die tot 1500 kilo (geremd) mag wegen. Bij de (iets goed­kopere) CR-V Hybrid zonder stekker, is dat maar 750 kilo.

Prijs Honda CR-V



We kennen weinig suv’s van dit formaat die bruikbaarheid, zuinigheid en een fijn rijgedrag zo goed weten te combineren. Daarentegen zijn er genoeg concurrenten die goedkoper én krachtiger zijn. Met de 306 pk sterke en standaard vierwielaangedreven Toyota RAV4 PHEV voorop. Toegegeven, die heeft een minder riante standaarduitrusting. Maar om de CR-V een consumentenprijs van 63.250 te geven en dus bijna 8000 euro duurder te maken, vinden we een tikje arrogant van Honda.



Een goedkopere Honda CR-V kan ook: vanaf 55.185 euro mille heb je de CR-V e:HEV, oftewel de stekkerloze hybride. Die is minder zuinig, maar biedt vergelijkbare prestaties. Kortom, een ijzersterke suv, maar door zijn erg hoge prijs en tegenvallende prestaties zal hij toch bij maar weinig kopers boven aan het wensenlijstje staan.