Eerste review Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (2021): hoe Toyota een Mercedesje doet ...

Wat is er opvallend aan de Toyota RAV4 Plug-In Hybrid?

Op het eerste gezicht: helemaal niets. De Toyota RAV4 Plug-In Hybrid ziet eruit als elke andere RAV4 van de huidige generatie. Voor de stekkervariant heeft Toyota niet eens de moeite genomen om wat opvallende of afwijkende details aan het basisontwerp toe te voegen, zoals het wel bij de Prius PHEV doet. Afgezien van de Plug-in Hybrid emblemen op de voorschermen, is het tweede tankklepje aan de rechterzijde het enige andere detail waaraan je de stekkerversie herkent. Nou ja, een tankklepje is het niet, want erachter gaat de laadpoort van de RAV4 Plug-In Hybrid schuil.

De Toyota RAV4 Plug-In Hybrid koppelt een 2,5-liter viercilinder aan een elektromotor tussen de achterwielen. Samen zijn ze goed voor een vermogen van 306 pk en een koppel van 270 Nm. Daarmee zit je in 6,2 tellen op de honderd. De elektromotor put zijn energie uit een in de vloer verwerkte lithium-ion batterij, die een capaciteit heeft van 18,1 kWh. Als de batterij volledig is opgeladen, dan moet je 75 kilometer op stroom kunnen rijden.

Maar als de accu bijna leeg is ... dan is snelladen helaas geen optie. Aan de laadpaal is op wisselstroom een laadvermogen van 6,6 kW de max. Daarmee duurt het 2,5 uur om de batterij weer vol te krijgen. Overigens is dat veel sneller dan de Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid, die ruim drieënhalf uur nodig heeft om zijn 10,4 kWh-accu op te laden. Zet je de RAV4 bij elke gelegenheid aan de laadpaal, dan is volgens Toyota een gemiddeld benzineverbruik van 1 op 100 mogelijk. De praktijk is in de regel weerbarstiger, want als je eenmaal onderweg bent met de Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, dan stap je liever niet meer uit.

Wat is er goed aan de Toyota RAV4 Plug-In Hybrid?

De Toyota RAV4 Plug-In Hybrid is namelijk een heerlijke reisauto. Ook al heb je 306 pk tot je beschikking, de auto nodigt vooral uit om achterover te leunen en je te laven aan de stilte en het veercomfort. Zolang er voldoende stroom in de batterij zit, bemoeit de benzinemotor zich alleen met de voortstuwing als je het gaspedaal héél diep intrapt. Maar die behoefte bestaat zelden. Ook puur op elektriciteit, heeft de RAV4 Plug-In Hybrid geen enkele moeite om het verkeer voor te blijven.

In de uitvoering zoals wij de RAV4 Plug-in Hybrid reden - de Business Plus - kom je echt helemaal niets tekort. De standaarduitrusting omvat onder meer adaptieve cruisecontrol, een noodstophulp met herkenning van voetgangers en fietsers, een spoorassistent en dodehoekwaarschuwing, climate controle met gescheiden temperatuurzones, een multimediasysteem met 9-inch touchscreen, leren bekleding, stoelverwarming én -ventilatie, navigatie, 19-inch lichtmetalen wielen ... En dat is nog maar het topje van de grote berg standaard voorzieningen.

Wat kan er beter aan de Toyota RAV4 Plug-in Hybrid?

Zoals gezegd: de Toyota RAV4 gaat in zijn huidige gedaante alweer drie jaar mee. Wat ons betreft hadden de Japanners gerust van de gelegenheid gebruik mogen maken om de RAV4 meteen zijn midlife-facelift te geven. Heel lang zal het toch niet meer duren, voordat de plastische chirurg er aan te pas moet komen. En laat Toyota dan meteen een update inplannen voor het multimediasysteem. Als Business Plus is de RAV4 Plug-In Hybrid bijna net zo duur als een Mercedes GLC 300e in basistrim. Ook al heeft de GLC nog niet het mooie digitale MBUX-instrumentarium, het ziet er zó veel mooier uit als het dashboard van de RAV4.

Geen misverstand: het werkt allemaal prima, maar naar onze smaak kan het interieur van de RAV4 in visueel opzicht wel een oppoetsbeurtje gebruiken. Het beeldscherm zelf en de knopjes ernaast zijn allemaal een beetje pietepeuterig. Waarbij Toyota overigens niet de fout moet maken om definitief afscheid te nemen van de fysieke schakelaars!

Wanneer komt de Toyota RAV4 Plug-in Hybrid en wat gaat-ie kosten?

Hij is er inmiddels, en de Nederlandse Toyota-dealers zijn graag bereid je de RAV4 Plug-in Hybrid te demonstreren. Zodat je na afloop je handtekening kunt zetten onder het koopcontract en ten minste 55.895 euro overmaakt voor de al zeer compleet uitgeruste Business-uitvoering. Ter vergelijking: de vrijwel identieke Suzuki Across Plug-In Hybrid kost 5 euro meer. Overigens biedt Suzuki wel 6 jaar garantie (tot 150.000 kilometer), in tegenstelling tot Toyota. Dat houdt het op 5 jaar garantie, maar is wel bereid de kilometergrens te verleggen naar 200.000 kilometer. De Business Plus-uitvoering van de RAV4 Plug-In Hybrid staat voor 63.595 euro in de prijslijst. Dat is slechts 1400 euro goedkoper dan de Mercedes GLC 300e.

Wat vind ikzelf van de Toyota RAV4 Plug-In Hybrid?

De Toyota RAV4 Plug-In Hybrid is een verrassend comfortabele auto. De vering is heerlijk soepel en de motor blijft oorverdovend stil - zolang je op stroom rijdt. Met 18,1 kWh als accucapaciteit is de stroomvoorraad niet na een blokje om de kerk alweer op, je kunt daadwerkelijk een flinke afstand zonder benzineverbruik en CO2-uitstoot afleggen voordat je weer een laadpaal op moet zoeken.

De stekkerversie van de Toyota RAV4 komt gevoelsmatig wel erg laat. Veel concurrenten, zoals de Volkswagen Tiguan, de Mitsubishi Outlander en de Opel Grandland, zijn allang als plug-in hybride leverbaar. Bovendien kan de RAV4 inmiddels wel een faceliftje gebruiken - het is niet meer het jongste product uit Toyota's gamma. Dat doet echter weinig af aan het feit dat de Toyota RAV4 Plug-In Hybrid een aantrekkelijke auto is. Kies je voor de zeer complete Business Plus-versie, dan is er helemaal niets meer te wensen over. De Toyota RAV4 Plug-In Hybrid is dan wel net zo duur als een standaard Mercedes GLC 300e 4Matic, maar zoveel luxe als de Toyota heeft dat model beslist niet te bieden.