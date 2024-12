Vergelijkende test: Toyota bouwt niet langer de beste hybride SUV

Tests

De tijd dat je voor een hybride SUV (dus zonder stekker) automatisch koers zette naar de Toyota-dealer, is voorbij. Want in onze vergelijking test wast de nieuwe Hyundai Sante Fe de Toyota RAV4 de oren.

Deze test van de Hyundai Santa Fe tegen de Toyota RAV4, Honda CR-V en Nissan X-Trail is een verkorte versie van de uitgebreide vergelijking in Auto Review 1. Koop het magazine nu in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.

Pluspunten van de Toyota RAV4



Eerst willen we belichten waarom de Toyota RAV4 zo’n fijne hybride SUV is. Zo is-ie veruit het zuinigst. Zijn aandrijflijn bestaat uit een atmosferische 2,5-liter viercilinder met 178 pk die volgens het Atkinson-principe werkt, een elektromotor van 120 pk op de vooras en een van 54 pk op de achteras. In combinatie met de traploze automaat rijdt de RAV4 opvallend zuinig door stad en land. Met een testverbruik van 6,7 liter op 100 kilometer is de Toyota de kleinste drinker van het viertal.



Bovendien is de RAV4 de meest wendbare SUV van het stel. In bochten helt hij maar beperkt over, de besturing is relatief informatief en de stabiliteitscontrole komt in actie met goed gedoseerde ingrepen. Zo hoort het te gaan, maar dat is niet bij alle modellen het geval.

En daar komt nog bij dat de Toyota RAV4 de goedkoopste testauto is. Bovendien is-ie waardevast is en relatief licht, wat de wegenbelasting betaalbaar houdt. Het lage verbruik maakt de bezoekjes aan het tankstation wat minder pijnlijk.

En toch is de nieuwe Hyundai Santa Fe voor veel gezinnen de betere keus, want op het gebied van ruimte en comfort is hij onverslaanbaar.

Waarom de Hyundai Santa Fe beter is



De nieuwe Hyundai Santa Fe is een ferme knaap. Met een lengte van 4,83 meter is hij tot wel 23 centimeter langer dan zijn rivalen. Dit betekent niet alleen meer ruimte voor de passagiers, maar ook voor de bagage. Zo biedt de Hyundai met neergeklapte stoelen een royale 1949 liter aan laadruimte, terwijl de Toyota met ‘slechts’ 1690 liter aan bagage al vol zit.

De Santa Fe wordt in Nederland trouwens standaard geleverd als 7-zitter, de Toyota RAV4 heeft vijf zitplaatsen.

Meer rij- en zitcomfort



Vanaf de Premium-uitvoering beschikt de Sante Fe over zelfnivellerende achtervering. Hierdoor blijft de carrosserie stabiel als je over hobbelwegen rijdt, wat het comfort van de inzittenden ten goede komt. De afstemming van de Honda CR-V is iets strakker en de inzittenden voelen duidelijk wat er onder de wielen gebeurt. Dit geldt ook voor de Toyota, die soms wat ruwer met het asfalt omgaat.

Wat de voorstoelen van de Santa Fe zo fijn maken, zijn de goede ondersteuning voor je dijen en torso. Al zitten we in de CR-V en RAV4 ook behaaglijk. Het meubilair in de X-Trail lijkt op dat van de Santa Fe, maar zodra we plaatsnemen wordt duidelijk dat de bekleding gladder is en de vulling iets te zacht.

RAV4 versus Santa Fe



En dan het verbruik. De Hyundai Sante Fe is het zwaarst en verbruikt een halve liter meer dan de RAV4: 7,2 l/100 km. Dat is nou ook weer geen wereldschokkend verschil. Maar wendbaar kun je de Sante Fe niet noemen. Hij laat zich niet opjagen en neemt ons bochtige circuit aanmerkelijk rustiger dan zijn tegenstanders. Vooral omdat zijn vooras stuurinstructies wat koppig opvolgt. Daarnaast zijn de stuurkrachten die van de bestuurder gevraagd worden relatief hoog. Dus voor een beetje leuk rijden moet je toch de RAV4 hebben.



Conclusie

De ontwerpers van Hyundai hebben een lel van een gezinsauto ontwerpen. De ruimte is royaal, de veiligheidsuitrusting omvangrijk en het comfortniveau hoog. Het resultaat is een zware auto die zich niet laat opjagen, maar wel krachtig tot stilstand komt. En zo verzamelt de nieuwe Santa Fe zoveel punten dat zelfs het stevige prijskaartje zijn overwinning niet in gevaar kan brengen. Op de tweede plaats eindigt de Toyota RAV4, dankzij het laagste verbruik, het mooiste kostenplaatje, de royale garantie en het verrassend wendbare rijgedrag.

