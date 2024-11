Toyota RAV4 mét stekker nu goedkoper dan zónder stekker

Nieuws

De Toyota RAV4 heb je mét en zónder stekker. Die laatste was goedkoper, maar nu zijn de rollen omgedraaid. Tenminste, als je voor een bepaalde uitvoering kiest.

Toyota heeft de prijzen van de Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (met stekker) verlaagd naar 50.995 euro. Dan hebben we het over de Dynamic-uitvoering. Daarmee duikt deze versie onder de prijs van de hybride Toyota RAV4 (zonder stekker) met hetzelfde uitrustingsniveau. De hybride RAV4 Dynamic is er namelijk vanaf 52.195 euro.

Je krijgt bovendien vierwielaandrijving en een sterkere aandrijflijn. De plug-in hybride RAV4 levert een systeemvermogen van 306 pk, de hybride versie met 2WD komt tot 218 pk. Los van de uitrusting blijft de hybride RAV4 wel goedkoper. Die is er ook als minder compleet uitgeruste Active en mag dan voor 48.995 euro mee naar huis.

Overigens is de auto op de foto's een GR Sport. Die is er vanaf 56.495 euro. En ook dat is voordeliger dan de versie zonder stekker. De hybride RAV4 als GR Sport kost minimaal 61.995 euro. Dan heb je wel AWD en de iets sterkere aandrijflijn met 222 pk in plaats van 218 pk.

Nog goedkoper als je de Toyota-dealer lief aankijkt

Overigens kun je met de plug-in hybride versie nog goedkoper instappen met de Business-uitvoering. Die is vanwege de aantrekkelijke fiscale waarde eigenlijk bedoeld voor zakelijke rijders, maar we denken niet dat de Toyota-dealer je naar huis stuurt als je als particulier de verkoper lief aankijkt. De RAV4 PHEV Business is er vanaf 48.995 euro, evenveel als de instapper Active van de hybride versie.

Toyota RAV4 actieradius

Een reden voor de prijsverlaging geeft Toyota niet, maar toen we kennismaakten met de plug-in hybride Toyota C-HR begrepen we dat Toyota zijn modellen met stekker scherp in de markt wil zetten om zo elektrisch rijden te promoten.

De actieradius van 75 kilometer (WLTP) van de RAV4 PHEV mag dan niet zo groot zijn als van de Volkswagen Tiguan, het is voor veel mensen altijd nog genoeg voor woon-werkverkeer.

Een mooi streven van Toyota, maar we denken eerder dat de scherpere prijs van de Suzuki Across, die op de RAV4 gebaseerd is, de reden is voor de prijsverlaging die Toyota heeft doorgevoerd, zie het artikel hieronder.