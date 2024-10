Koop de Toyota RAV4 PHEV bij een Suzuki-dealer met 6000 euro korting

Nieuws

Wij leggen de prijslijsten van de Toyota RAV4 Plug-in Hybrid en de onderhuids bijna identieke Suzuki Across naast elkaar en ontdekken een prijsvoordeel van 6000 euro.

Op sociale media word je doodgegooid met life hacks: trucjes die het dagelijks leven makkelijker maken. Valt 6 mille besparen door een Toyota bij een Suzuki-dealer te kopen daar ook onder? Want voor degene die dat niet weten: de Toyota en Suzuki zijn grotendeels dezelfde auto.

Nieuw: Suzuki Across Style Business

Het prijsvoordeel is te danken aan een nieuwe uitvoering van de Suzuki Across: de Style Business. Een gelimiteerd actiemodel dat leverbaar is zolang de voorraad strekt. Hij kost 49.950 euro en dat maakt ‘m aanzienlijk goedkoper dan de Business-uitvoering van de Toyota RAV4 PHEV van 55.995 euro.

We hebben hier dus te maken met twee Business-uitvoeringen. Beide versies zijn uitgerust met een 10,5-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto, verwarmbare zitplaatsen voor én achter, een achteruitrijcamera, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en een uitgebreid pakket met rijhulpsystemen. De inhoud van de kofferbakken is identiek.

Subtiele verschillen tussen RAV4 en Across

De verschillen tussen de Suzuki en de Toyota zitten ‘m in de details: de Across staat op 19-inch lichtmetaal, het schoeisel van de RAV4 meet 18 inch. Opladen doet de Toyota (6,6 kW) dan weer sneller dan de Suzuki (3,3 kW). De Across is een fractie zwaarder, maar dat heeft geen nadelige gevolgen voor de wegenbelasting. Suzuki is gul met garantie (6 jaar), maar niet zó gul als Toyota (10 jaar).

Life hack: meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief! Je ontvangt 'm elke vrijdagmiddag.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Of je met een Suzuki of Toyota te maken hebt, kun je vooral aan de voorkant zien. De Across heeft een grote zeshoekige muil, bij de RAV4 is de voorkant in twee roosters gesplitst. Onderhuids en in het interieur is nagenoeg alles hetzelfde. De plug-in hybride-aandrijflijn van beide auto's is 306 pk sterk en heeft een theoretische verbruik van 1 op 100. Op batterijkracht alleen kom je maximaal 75 kilometer ver. Zowel de Suzuki als Toyota mag 1500 kilo trekken, dus daar kunnen de caravantrekkers wat mee.