Alles wat we nu al weten over de nieuwe Toyota RAV4

De huidige Toyota RAV4 is sinds begin 2019 in Nederland te koop. Ruim 7 jaar dus. En dat betekent dat zijn opvolger binnenkort onthuld wordt. Dit is wat we nu al weten over de nieuwe Toyota RAV4.

De Toyota RAV4 is een van de populairste Toyota's wereldwijd. De RAV4 was op een gegeven moment zelfs de bestverkochte SUV op aarde. Maar ook nu het model in de herfst van zijn leven is aangekomen, lopen consumenten met 'm weg. Dieven overigens ook, maar dat terzijde - zie het bericht hieronder.

Volgens cijfers van statista.com was de Toyota RAV4 in 2024 met 1,02 miljoen registraties de op twee na populairste auto ter wereld; alleen de Toyota Corolla en de Tesla Model Y verkochten nóg iets beter (1,08 en 1,09 miljoen stuks).

Maar de auto-industrie is keihard. Als je een bepaalde leeftijd bereikt hebt, word je aan de kant geschoven, hoe succesvol je ook nog bent. Dat gaat nu gebeuren met de RAV4. Toyota heeft 4 afbeeldingen van een nieuw model de wereld in geslingerd. Het vertelt er verder niks bij, maar we weten zeker weten dat dit de nieuwe Toyota RAV4 is.

De foto's (klikken om te vergroten) vertellen ons de volgende 4 dingen:

1 - De nieuwe Toyota RAV4 krijgt een dubbele bekerhouder. Beetje flauw, geven we toe. Boeiender is dat we op de foto met de koffiebeker links iets zien wat lijkt op een grote ronde knop. Die heeft de huidige RAV4 ook. We vinden draaiknoppen fijner dan touchknoppen, dus dat is goed nieuws.

2 - De versnellingshendel is gekrompen en ziet er nu verfijnder uit. Dat het kindje van de auto wegrent, is een slecht voorteken, maar we houden het er maar op dat hij iets in de verte ziet dat nog aantrekkelijker is dan de RAV4. Papa lijkt een stuk blijer te zijn.

3 - De foto van het dashboard geeft het meeste prijs. Het is vooral rechthoekig en doet ons een beetje denken aan de jaren 80, toen digitale dashboards met rechte lijnen in opkomst waren. Als de sfeerverlichting nu ook nog uit neonkleuren bestaat, zijn we om. Het dashboard lijkt een paars/bruine gloed te hebben, maar dat kan gezichtsbedrog zijn.

4 - Ten slotte zien we de nieuwe Toyota RAV4 op twee foto's van bovenaf. Wat we ons meteen afvragen: waarom loopt de man op de rechter foto over het gras en niet keurig op de stoep? Ook aan de buitenkant zien we vooral rechte lijnen, maar die heeft het huidige model eigenlijk ook. Uit de foto met de rode auto wordt duidelijk dat de nieuwe RAV4 net als nu ook leverbaar wordt met two-tone lak.

Nieuwe Toyota RAV4 mogelijk ook als EV

De nieuwe RAV4 komt te staan op een verbeterde versie van het huidige TNGA K-platform van de SUV. De flexibiliteit hiervan geeft Toyota de mogelijkheid meerdere aandrijflijnen toe te passen. Reken in ieder geval weer op een hybride en een plug-in hybride, maar mogelijk ook op een EV. Dat is niet voor het eerst, maar vroegere RAV4's met alleen een elektromotor zijn nooit naar Europa gekomen.

Wat we je ook al kunnen vertellen is dat we op maandag 19 mei aanwezig zijn bij een event van Toyota waarbij in ieder geval één model zijn werelddebuut beleeft. Dat is hoogstwaarschijnlijk de nieuwe RAV4. Houd onze site dus in de gaten, want zodra we meer weten (én kunnen laten zien) vind je dat op autoreview.nl!