Toyota betaalt voor jou de bpm-verhoging: soms is dat een bedrag van niks

Nieuws

Toyota vindt dat de keuze voor zuinig rijden beloond moet worden en daarom incasseert de importeur de bpm-verhoging voor 2025. In het geval van Toyota’s duurste plug-in hybride gaat het om 95 euro. Bij andere modellen scheelt het meer.



Veel nieuwe auto’s worden vanaf 1 januari 2025 duurder. De bpm gaat omhoog en veel automerken zullen die kostenpost doorberekenen aan hun klanten. Fiat is eigenwijs en heeft al aangegeven dit niet te zullen doen en nu volgt Toyota met een vergelijkbaar gebaar.

De bpm wordt berekend op basis van de officiële CO2-uitstoot. Aan elke gram is een bedrag in euro’s gekoppeld en hoe hoger de uitstoot van de auto, des te duurder de grammen worden. Voor 2025 zijn de bedragen iets verhoogd, maar zelfs bij zuinige auto’s gaat het dan al snel om honderden euro’s. In onze review van de Subaru Forester stuiten we op een bpm-verhoging van bijna 2000 euro.



Actie De vernieuwde Volkswagen ID.3 Ontdek de verrassend ruime ID.3 met sportief design en een rijbereik tot 595* km.

En dat voor een vriendenprijs! Bekijk nu

Alleen zuinige Toyota's gematst

Wij dachten meteen aan de nieuwe Land Cruiser en wat het Toyota wel niet zou kosten om de verhoogde aanschafbelasting van deze 'viezerik' te compenseren … Maar nee, Toyota Nederland betaalt alleen de bpm-verhoging van modellen die hybride, plug-in hybride of batterij-elektrisch zijn. Dus alles van de Yaris tot de bZ4x. De Aygo X, de GR Supra, de Mirai en de Land Cruiser zijn uitgesloten.

De plug-in hybrides worden het minst getroffen door de nieuwe regels, dus de bpm-besparing kost Toyota weinig: van 95 euro in het geval van de RAV4 PHEV tot 355 euro voor de Prius met stekker. Bij de gewone hybrides gaat het om ongeveer 700 euro, afgezien van de Yaris. Die zou in 2025 maar 355 euro in prijs stijgen.

De batterij-elektrische Toyota bZ4X krijgt te maken met het nieuwe bpm-basistarief van 667 euro, maar blijft 45.995 euro kosten.